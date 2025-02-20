«تحالف العزم» في العراق يدعو لتبني قرارات تدعم إعمار غزة في قمة القاهرة

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا تحالف «العزم» السنّي، بزعامة مثنى السامرائي، الدول العربية المشاركة في قمّة القاهرة المقرر عقدها في آذار/ مارس المقبل، إلى تبنّي قرارات تدعم إعادة إعمار غزّة، مشدداً على أهمية اتخاذ موقف عربي موّحد مساند لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف في بيان صحافي، إنه «يشيد بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه التاريخية، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها، ويؤكد دعمه الكامل لهذا الصمود باعتباره تجسيدًا حقيقيًا للإرادة الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه».

وأضاف: «كما يثمّن تحالف العزم المواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للبقاء في أرضه، انطلاقًا من التزامهما القومي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحرصهما على تعزيز الجهود العربية المشتركة لدعم هذا الصمود».

وفي هذا السياق، دعا تحالف «العزم» القمة العربية المرتقبة في القاهرة إلى «تبني قرارات عملية تترجم هذا الدعم إلى برامج ومبادرات فاعلة، وفي مقدمتها إطلاق مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن توفير مقومات الحياة الكريمة للفلسطينيين، وتعزيز قدرتهم على مواصلة حياتهم فوق أرضهم التاريخية، والتأكيد على الموقف العربي الموحّد في دعم الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وأكد موقفه الثابت في «دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الكاملة، ويشيد بكل الجهود الدولية والإقليمية التي تدعم صمود الفلسطينيين وتحفظ حقوقهم المشروعة».

وفي العاصمة المصرية، التقى قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة.

حث على موقف عربي موحّد مساند لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

وبحث الجانبان، حسب بيان صحافي، الاستعدادات الجارية للقمة الطارئة المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة باجتماع المجلس الوزاري الذي يسبقها.

كما ناقشا «تطورات الأوضاع في المنطقة» مؤكدين أهمية «دعم جامعة الدول العربية في الدفاع عن القضايا العربية المشتركة وتوحيد الموقف العربي».

وتناول اللقاء «الاستعدادات لاستضافة العراق للقمة العربية العادية المقبلة في بغداد، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لإنجاحها بما يعزز العمل العربي المشترك» حسب البيان العراقي.

يتزامن ذلك مع تجديد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الوزير العراقي، أكد في تصريحات لمحطة تلفزيونية غربية، «وجود مواقف عربية واضحة بشأن مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة» موضحاً أن «هذه القضية أثارت ردود فعل قوية في المجتمعات العربية».

وبين أن «المجتمع العراقي دائماً مساند للقضية الفلسطينية، وهناك قانون وطني عراقي يمنع التطبيع والتواصل مع الكيان».

وتابع: «سنعقد القمة العربية في بغداد، وندعو جميع القادة للمشاركة. لم أتحدث عن أي أمر شخصي، بل تأتي الدعوة في إطار القمة، وندعو الجميع إلى بغداد». وأشار إلى أن «السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة تتطلب تفاعلاً بناءً» مشدداً على «استقلالية القرار العراقي».

ويتفق المسؤولون في العراق على رفض مقترح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بشأن تهجير الغزّاويين من القطاع.

وترأس وفد العراق النيابي المشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية، برئاسة النائب جبار الكناني نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وحضور النائبين حيدر السلامي وفيان صبري.

وقال رئيس الوفد أثناء الاجتماع، إنه «في ظل الأحداث المتسارعة ومنعطفات خطيرة تعصف بالمنطقة، كأننا نقف على أعتاب مرحلة مجهولة نترقب ملامحها في نظام دولي تتصارع فيه القوى المهيمنة».

وأشار إلى أن «العراق برلمانا وحكومة يرفض رفضا قاطعا المقترح الأمريكي بتهجير سكان غزة، ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ومع حق الشعب الفلسطيني بحياة كريمة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، تأكيدا على الاجتماع الذي عقد في بغداد».

وبين النائب الكناني أن «سياسة العراق الخارجية واضحة تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح العراق يمثل محورا مهما في المنطقة ويعمل على بناء علاقات دبلوماسية وبرلمانية إيجابية ومتوازنة».

وتضمن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية، طرح مشاريع قرارات منها، مشروع قرار بشأن الحوكمة الرشيدة، ومشروع قرار بشأن سيادة القانون والتمكين القضائي، ومشروع قرار بشأن الممارسات البرلمانية الجيدة، ومشروع قرار بشأن بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، ومشروع قرار بشأن البرلمانات والحكومات الآسيوية معاً من أجل الازدهار في آسيا، ومشروع قرار بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، ومشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، ومشروع قرار بشأن تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية تعددية الأطراف وتعزيزها، حسب البيان.