تحالف فرق موسيقية للدفاع عن فنانين شجبوا إبادة غزة وتعرضوا لحملات من مؤيدي إسرائيل

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده مراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي، قال فيه إن الفرقة الموسيقية “ماسيف أتاك” أعلنت عن تحالف للدفاع عن الفنانين الذين يتحدثون دفاعا عن غزة ويطالبون بوقف الإبادة فيها. وقالت فرق مثل برايان إينو وفونتيز دي سي ونيكاب إنها تدعم من كانوا “هدفا لحملات عدوانية ومزعجة” من الجماعات المؤيدة لإسرائيل.

وجاء في التقرير أن فرق “ماسيف أتاك” و”برايان إينو” و”فونتينز دي سي” و”نيكاب” و”غاربيج” أعلنت عن تشكيل تحالف للفنانين الذين ينتقدون العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة. وفي منشور على إنستغرام، قال الموسيقيون إن هدفهم هو حماية الفنانين الآخرين، وخاصة أولئك الذين في بداية مسيرتهم الفنية، من التعرض لتهديدات تجبرهم على الصمت أو إلغاء مسيرتهم الفنية من قبل منظمات مثل “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”.

وقد ركزت الفرق على الدور الذي تمارسه مجموعة اللوبي القانونية لإسكات مؤيدي فلسطين، فهي المجموعة التي أبلغت الشرطة عن هتاف فرقة بوب فيلان في مهرجان غلاستونبيري “الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي” حيث تحقق الشرطة في الموضوع. وهي التي أرسلت شكاوى لبي بي سي لأنها بثت الحفلة.

وقد ألغيت حفلات بوب فيلان لاحقا في عدد من الأماكن. ووجهت اتهامات إلى مو تشارا من فرقة نيكاب، لرفعه علم حزب الله في إحدى الحفلات بلندن، بعدما أبلغت مجموعة “محامون من أجل إسرائيل” الشرطة عنه. ومع أن بعض تحركات المجموعة كانت علنية، إلا أن هناك اعتقادا بأن “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” كانت وراء الاتصال بفنانين وأشخاص ومنظمات مرتبطة بهم لنشر الأمر.

وجاء في البيان أن الذي نشره إينو وآخرون على إنستغرام: “لقد تجاوزت المشاهد في غزة الوصف. نكتب كفنانين اختاروا استخدام منصاتنا العامة للتحدث علنا ضد الإبادة الجماعية التي تحدث هناك ودور حكومة بريطانيا في تسهيلها. نحن ندرك حجم الحملات العدوانية والمزعجة التي تديرها مجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، والعديد من حوادث الترهيب الفردية داخل صناعة الموسيقى نفسها، المصممة فقط لفرض الرقابة على الفنانين وإسكاتهم عن التعبير عن قلوبهم وعقولهم”.

وأضاف البيان: “بعد أن صمدنا في وجه حملات الرقابة هذه، لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لفنانين آخرين، وبخاصة أولئك الذين هم في المراحل الأولى من حياتهم الفنية أو هم عرضة للتهديد لإسكاتهم أو إلغاء مسيرتهم المهنية”.

وشجعوا الفنانين الآخرين على التواصل معهم لاتخاذ موقف جماعي بشأن مطالبهم، بما في ذلك وقف إطلاق نار فوري ودائم، ووصول فوري وغير مقيد إلى غزة لوكالات الإغاثة المعترف بها، ووقف مبيعات الأسلحة البريطانية وتراخيصها لإسرائيل.

وفي بيان أرسل لصحيفة “الغارديان” قالت مجموعة “ماسيف أتاك”: “يهدف هذا العمل الجماعي في الواقع إلى تقديم نوع من التضامن مع هؤلاء الفنانين الذين يعيشون يوما بعد يوم في إبادة جماعية على الشاشة، لكنهم قلقون من استخدام منصاتهم للتعبير عن رعبهم من ذلك بسبب مستوى الرقابة داخل صناعتهم أو من هيئات قانونية خارجية شديدة التنظيم، مما يرعبهم وفرق إدارتهم بإجراءات قانونية عدوانية. الهدف واضح وجلي: إسكاتهم”.

وأشار البيان المنشور على إنستغرام، إلى فيلم وثائقي يفضح نشاطات مجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” عرضته مجموعة “ليد بي دونكيز” ليلة الخميس.

وفي تقرير لمجلة “رولينغ ستونز” أعدته إيميلي واي زيملر، أشارت فيه للتحالف الجديد ومنشور “ماسيف أتاك”. وأشارت إلى تعليق فرقة نيكاب على إنستغرام حيث قالت: “أوقفوا التهديدات والرقابة ضد الفنانين الذين يتحدثون ضد الإبادة في فلسطين” و”تحدثوا، وعبروا عن مواقفكم، فنحن الغالبية”.

وقد تعرض عدد من الفنانين للعقوبات بسبب تعبيرهم عن مواقف سياسية على المسرح. ففي بداية العام الحالي، وجهت اتهامات لعضو فرقة نيكاب، مو شارا (اسمه الحقيقي ليام أوغ هانياد) بجرائم إرهاب لرفعه علم حزب الله على المسرح في أثناء حفلة بلندن. ومنعت الفرقة من أداء وصلة في مهرجان “ترنست” الأسكتلندي بسبب مظاهر قلق الشرطة.

وقد عبر بوبي فيلان عن الوضع في حفلة بلندن، بداية الشهر الحالي: “فقط نريد تحرر الشعب الفلسطيني، هذا كل ما في الأمر، ولا أعتقد أن هذا يعد أمرا جنونيا؟ تحرير الشعب الفلسطيني من مضطهِد، هذا ما نريده، ولن يسكتونا في كل مرة”.