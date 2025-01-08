تحالف فلسطين يرفض محاولات الشرطة منع انطلاق مظاهرة من أمام مقر BBC في لندن

“القدس العربي”: في تطور جديد أثار الجدل، أعلن تحالف المنظمات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، الذي يضم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، حملة التضامن مع فلسطين، تحالف “أوقفوا الحرب”، تحالف “أوقفوا التسليح النووي”، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومنظمة “أصدقاء الأقصى”، رفضه القاطع لمحاولات شرطة العاصمة البريطانية منع انطلاق مظاهرة احتجاجية من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن يوم السبت 18 يناير. ويأتي هذا الرفض في ضوء تراجع الشرطة عن اتفاق سابق يسمح بتنظيم المسيرة.

تبريرات الشرطة

في رسالة وجهتها شرطة العاصمة إلى منظمي المسيرة، أعربت عن قلقها من أن المسيرة ستؤدي إلى “تعطيل خطير”، خاصة بسبب قرب المسار المقترح من معبد يهودي في المنطقة. وأشارت الشرطة إلى أن تنظيم المظاهرة يوم السبت قد يفاقم من حدة التوترات ويؤدي إلى اضطرابات في المجتمع المحلي.

وقالت الشرطة إنها تقدر حق التظاهر، ولكن يجب تحقيق توازن بين هذا الحق وحقوق المجتمعات الأخرى المتضررة. وأوضحت أن التكرار المتزايد للمسيرات الوطنية المؤيدة لفلسطين قد تسبب في تعطيل المجتمعات اليهودية في لندن، لا سيما خلال أيام السبت.

رد التحالف

من جانبه، أكد التحالف أن المسيرة المقررة تهدف إلى الاحتجاج على التحيز المؤيد لإسرائيل في تغطية BBC للأحداث، وهو موضوع سلّط الضوء عليه الصحافي أوين جونز في تقرير مفصل لم ترد عليه الهيئة حتى الآن. وأوضح التحالف أن المسار تم الاتفاق عليه مع الشرطة قبل نحو شهرين وتم الإعلان عنه علناً في 30 نوفمبر. وأعرب عن استنكاره لاستخدام الشرطة صلاحياتها لقمع الحق الديمقراطي في الاحتجاج.

وأشار التحالف إلى أن أقرب معبد يهودي إلى المسار المقترح لا يقع على خط السير الفعلي للمسيرة، وأن المخاوف المزعومة لم تستند إلى أي حوادث سابقة تتعلق بالمسيرات المؤيدة لفلسطين. وذكر التحالف أن هذه المسيرات شهدت مشاركة واسعة من أفراد الجالية اليهودية الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

تصريح المنتدى الفلسطيني في بريطانيا

وفي تعليق له، قال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالإنابة، عدنان حميدان، إن التحالف سئم من “رضوخ الشرطة لضغوطات اللوبي الإسرائيلي”، معتبراً أن أي مظاهرة تدعم فلسطين يجب أن تنال “موافقة مؤيدي إسرائيل” قبل أن تنطلق. وأكد حميدان أن الشرطة تبني موقفها على “افتراضات كاذبة لا أساس لها”، مشددًا على ضرورة احترام حق الفلسطينيين في التعبير عن تضامنهم مع أهلهم في غزة، الذين يعانون من “تطهير عرقي وعقاب جماعي”.

ودعا التحالف جميع المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني، وأولئك الذين يدافعون عن الحق الديمقراطي في التظاهر، إلى الانضمام إلى المسيرة المقررة يوم السبت 18 يناير، والتي تهدف إلى فضح التواطؤ المستمر للحكومة البريطانية مع الجرائم الإسرائيلية في غزة.