تحالف لمقاتلي الطوارق في مالي “يحرر رهينة إسبانيا خُطف في الجزائر” ـ (فيديو)

باماكو: قال متحدثان باسم تحالف لمتمردي الطوارق في شمال مالي في وقت متأخر، أمس الاثنين، إن التحالف حرر إسبانيا خُطف في الجزائر يوم 17 يناير/ كانون الثاني.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد قالت يوم الجمعة إن إسبانيا خُطف في شمال أفريقيا.

وذكرت صحيفة الباييس أن الرجل خطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر واقتيد إلى مالي، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد هذه المعلومات.

وتحدثت مصادر عن فصيل يدعى “تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى” هو من وراء الاختطاف

#مالي #الجزائر

جبهة تحرير أزواد (FLA) تعلن تحرير الرهينة الإسبانية نافارو جيان جيلبيرت بصحة جيدة، وتؤكد إصدار بيان يحمل تفاصيل العملية قريباً.

يُذكر أن تنظيم داعش قد عرض فدية تصل إلى 250 مليون فرنك (CFA) على الخاطفيين مقابل الحصول على الرهينة، لكن العملية تمت دون اتفاق. pic.twitter.com/D7RHp3TKK8 — عمر الأنصاري | Oumar Alansary (@Oumar_Alansary) January 20, 2025

وفي منشور على منصة إكس، قال أحد قادة جبهة تحرير أزواد إن مواطنا إسبانيا يُدعى جيلبرت نافارو “خُطف في الجزائر قبل أيام قليلة” ونقله خاطفوه إلى شمال مالي، حررته جبهة تحرير أزواد أمس الاثنين.

وقال أتاي أغ محمد، الذي يعمل أيضا متحدثا باسم الجماعة، إن الرهينة السابق سيقضي الليل احترازيا مع جبهة تحرير أزواد قبل نقله إلى السلطات الجزائرية.

وقال متحدث آخر باسم جبهة تحرير أزواد هو محمد المولود رمضان على منصة إكس إن الجبهة حررت نافارو، وهو بصحة جيدة، وإن مزيدا من التفاصيل ستلي ذلك.

وبحسب “رويترز” لم ترد وزارة الخارجية الإسبانية على الفور على طلب للتعليق.

وإسبانيا في خضم نزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربية، التي كانت تحت سيطرة إسبانيا حتى عام 1975 وتطالب بها الآن المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتسعى الجبهة إلى استقلالها.