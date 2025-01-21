تحالف لمقاتلي الطوارق في مالي “يحرر رهينة إسبانيا خُطف في الجزائر” ـ (فيديو)

باماكو: قال متحدثان باسم تحالف لمتمردي الطوارق في شمال مالي في وقت متأخر، أمس الاثنين، إن التحالف حرر إسبانيا خُطف في الجزائر يوم 17 يناير/ كانون الثاني.
وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد قالت يوم الجمعة إن إسبانيا خُطف في شمال أفريقيا.
وذكرت صحيفة الباييس أن الرجل خطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر واقتيد إلى مالي، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد هذه المعلومات.
وتحدثت مصادر عن فصيل يدعى “تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى” هو من وراء الاختطاف
#مالي #الجزائر
جبهة تحرير أزواد (FLA) تعلن تحرير الرهينة الإسبانية نافارو جيان جيلبيرت بصحة جيدة، وتؤكد إصدار بيان يحمل تفاصيل العملية قريباً.
يُذكر أن تنظيم داعش قد عرض فدية تصل إلى 250 مليون فرنك (CFA) على الخاطفيين مقابل الحصول على الرهينة، لكن العملية تمت دون اتفاق. pic.twitter.com/D7RHp3TKK8
— عمر الأنصاري | Oumar Alansary (@Oumar_Alansary) January 20, 2025
وفي منشور على منصة إكس، قال أحد قادة جبهة تحرير أزواد إن مواطنا إسبانيا يُدعى جيلبرت نافارو “خُطف في الجزائر قبل أيام قليلة” ونقله خاطفوه إلى شمال مالي، حررته جبهة تحرير أزواد أمس الاثنين.
وقال أتاي أغ محمد، الذي يعمل أيضا متحدثا باسم الجماعة، إن الرهينة السابق سيقضي الليل احترازيا مع جبهة تحرير أزواد قبل نقله إلى السلطات الجزائرية.
وقال متحدث آخر باسم جبهة تحرير أزواد هو محمد المولود رمضان على منصة إكس إن الجبهة حررت نافارو، وهو بصحة جيدة، وإن مزيدا من التفاصيل ستلي ذلك.
وبحسب “رويترز” لم ترد وزارة الخارجية الإسبانية على الفور على طلب للتعليق.
وإسبانيا في خضم نزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربية، التي كانت تحت سيطرة إسبانيا حتى عام 1975 وتطالب بها الآن المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتسعى الجبهة إلى استقلالها.
كل الصحافة الإسبانية تتحدث اليوم عن تحرير جبهة تحرير أزواد FLA للرهينة الإسباني المختطف في الجزائر pic.twitter.com/MZR2QDjHlK
— أبو محمد السوقي (@Abou_m94) January 21, 2025
ما دخل النزاع الصحراوي في الموضوع
اسبانيا لازالت تسيطر علي سماء الصحراء الغربية وتعطي التراخيص لعبور الطيران فوقها
لنفترض ان كلامك صحيح، لكن ما علاقة ذلك بموضوع المقال؟
وماذا عن طيران الدرون التي تقصف البوليساريو كل يوم؟ هل تقصف بترخيص من اسبانيا؟
كما تم تحرير سائقين لشاحنات اثنين مغاربة وآخر
من بوركينافاسو..
ويبدو ان جنوب الجزائر غير آمن.. وهذا شيئ يضر بالجزائر..
أذكلرك باختطاف سائحتين أوروبيتين داخل المغرب قرب جبل توبقال قبل ذبحهما من قبل داعش قبل سنوات..
إلى الأخ ابن الوليد
مجرد تساؤل
لماذا التهويل !!!؟؟؟
أولا، وجب التذكير أنه ولا بلد واحد في العالم في منأى من عمل إرهابي أو إجرامي.
ثانيا، وجب التذكير أن للجزائر حدود مع سبع دول، جميعهن غير مستقرة بنسب متفاوتة. وتمتد الحدود مع أغلبهن إلى أكثر من 1000 كلم، مما يصعب مراقبتها.
عل سبيل المثال، أمريكا لها حدود مع دولة المكسيك عجزت عن مراقبتها.
ثالثا، إذا كان جنوب الجزائر ثاني أكبر صحراء في العالم غير آمن، فإن مدن المغرب غير آمنة، رغم ما يقولونه عن مخابراتها.
ورغم أنه شبه معزول جغرافيا عن العالم. من الشمال والغرب البحر، ومن الشرق الجزائر بحدود مغلقة، ومن الجنوب الصحراء الغربية، أين تمركز الجيش والشرطة والمخابرات المغربية، عجز عن صد هجمات البوليزاريو الإرهابية.
وهذه بعض العناوين لعمليات إرهابية في المغرب.
20/12/2018، الحدث: “رئيس وزراء الدنمارك: مقتل السائحتين بالمغرب عمل إرهابي”
22/11/2024، العربية: “اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب”
13/12/2022، العربية: “وفاة سائحة فرنسية إثر تعرّضها لهجوم في المغرب”
03/12/2024، فرانس24: “المغرب: تعرض دبلوماسي روسي رفقة زوجته “للاعتداء” في الدار البيضاء”
لم تقل الخارجية الإسبانية أن الرهينة اختطف في الجزائر، ولكن قالت في شمال افريقيا وهي تعرف… تعرف مكان اختطاف السائح الضحية وتعرف أن مسؤولي البلد المعني سياخذون الأمر على انه تهجم واساءة ومؤامرة.
لذلك سكتت حتى جاء الإعلان من ضفة أخرى.
إلى الأخ Omar SAMID
مجرد تساؤل
هل أصبحت الجزائر مثل أمريكا ترامب !!!؟؟؟
تونس استقبلت إبراهيم غالي لأنها مرعوبة من الجزائر، موريتانيا لم تفصح عن فحوى لقاء الغزواني بالملك لأنها مرعوبة من الجزائر، اسبانيا لم تحدد مكان الاختطاف لأنها مرعوبة من الجزائر، فرنسا مرعوبة من الجزائر التي أهانتها، وتسع لزعزعة استقرارها، مالي مرعوب من الجزائر لأنها تريد تقسيمه.
و ما علاقة المغرب بالموضوع
قبيلة الأنصاري المستوطنة جنوب الجزائر و شمال مالى هم عرب أقحاح أصولهم تعود للمدينة المنورة وهم أهل علم ونباهة و تحضر ولا صلة لهم بالإرهاب او المشاكل
يعني هم سعوديون يتحدثون اللغة السعودية كما يتحدّثها ابن سلمان قرّروا ترك حياة الحضارة في المدينة المنوّرة ليعيشوا بين السهوب و الأحراش و الكثبان الرملية في صحراء تينري في بلاد الأمازيغ !! ! هل سيطالبون السعودية بحقهم من البترول و قد ملكوا شجرة أنسابهم التي تنتهي أغصانها في أحد حدائق المدينة المنوّرة السعودية؟
لعبة مكشوفة
لم يكن وحده؛ لقد تم إطلاق سراح مرافقيه من الجزائريين و اقتيد الرهينة الاسباني الى شمال مالي
إسباني ذهب إلى الجزائر سياحة فوجد نفسه مختطفا في مالي
هذا يثبت ان شمال مالي الذي تسيطر عليه حركة الازواد يثقون في الجزائر و يكنون لها كل الاحترام و اثبتوا انهم ليسوا ارهابيين كما كان يروج له الانقلابيون في بماكو .