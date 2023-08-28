تحالف مصري معارض ينتقد السيسي ويدرس خوض الانتخابات

القاهرة: وجهت مجموعة من الساسة المصريين انتقادات نادرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالوا إنهم يدرسون تحديه في الانتخابات المقبلة، رهنا بمصير القيادي المسجون هشام قاسم.

تشكلت حركة التيار الحر، أو التيار الحر، هذا الصيف من مجموعة من جماعات ليبرالية معارضة وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية هي تدهور اقتصاد البلاد.

واعتُقل قاسم، مؤسس التيار، بتهم السب والقذف والاعتداء اللفظي الأسبوع الماضي، وسيظل في السجن لحين بدء محاكمته في الثاني من سبتمبر/ أيلول.

ووصف أعضاء ائتلافه اعتقاله بأنه ذو دوافع سياسية، وقالوا إنهم سيقررون المشاركة في الانتخابات بناء على ما يحدث في قضيته، فضلا عن ضمانات إجراء انتخابات حرة.

وفي حين لا يُنظر إلى الائتلاف على أنه تهديد كبير للسيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات مطلع العام المقبل بعد التعديلات الدستورية، فإن انتقاداته للحكومة أمر نادر.

وقال رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام “احنا محتاجين تغيير، محتاجين رئيس جديد، محتاجين حكومة جديدة، محتاجين برلمان جديد إذا كنا عايزين نخلي مصر تعود لتيار المعاصرة”.

وأثار الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية التذمر بين المصريين، وزاد في الآونة الأخيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

قمعت مصر المعارضة السياسية في عهد السيسي، الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، واعتقلت عشرات الآلاف، بمن فيهم منافسون بارزون في الانتخابات الماضية.

وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحريات وحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية، عبر إجراءات منها فتح حوار وطني مع قادة المجتمع المدني والعفو عن سجناء بارزين.

ورفض المنتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات مستمرة.

وكان صعود السيسي إلى السلطة في ذلك الوقت يلقى دعم قطاع واسع من الساسة المصريين، في أعقاب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات “الرئيس لازم يسأل نفسه، هل النهاردة الرئيس شعبيته والرضا الشعبي والقبول (كما هو) من ست، سبع، تمن (ثماني) سنوات؟ بالطبع لأ.. أكيد لأ.. فيه تقارير بتوصل، بيتسمع، بيشوف على المواقع.. أكيد الصورة اختلفت تماما”.

وأضاف “عندنا تحد كبير الشهور الجاية (المقبلة) لأنه أكيد الناس مش حتستحمل (تتحمل) تحريك في الأسعار أو سعر الصرف”.

(رويترز)