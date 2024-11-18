تحايل غربي: عن الأتراك و«الشنغن»

في أيامه الأخيرة في السلطة، قبل أن تتم تنحيته، اعترف الرئيس عمر البشير بأنه وقع ضحية لخدعة أوحي له بموجبها بأن علاقته المتوترة بالغرب سوف تتحسن إذا لم يعرقل انفصال الجنوب. الذي حدث هو أن الغربيين ما لبثوا أن نكصوا عن وعودهم بعد ولادة دولة جنوب السودان، بل إنهم قاموا بما هو أكثر، حيث كثفوا ضغوطهم مستغلين الأزمة الجديدة في دارفور، ما تسبب في الدفع باسم الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية. القادة الغربيون، على اختلاف خلفياتهم وعصورهم، كانوا يلجؤون في كل مرة لمثل هذا التحايل في التعامل مع دول الجنوب، وعلى الرغم من الخبرة، التي تمتلكها هذه الدول، من خلال تعاملها الطويل مع تلك العواصم، إلا أنها كانت تكرر على الدوام خطأها في الركون للوعود. البشير، الذي لم تكن تنقصه الخبرة، وهو الذي كان يضع نفسه في محور مقاومة الهيمنة الغربية طيلة ثلاثة عقود من الحكم، كان من الغريب أن يقع في فخ تصور أن هذا العداء الطويل سيذوب بسرعة، وأنه سيتحول بين ليلة وضحاها لرمز للسلام، حتى إن أنهى إحدى أطول حروب العالم.

تعيد هذه القصة إلى الأذهان قصصا أخرى مشابهة عن التآمر الغربي، كالوعد بتحقيق دولة عربية مترامية الأطراف على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، وهو الأمر، الذي انتهى بنا لدول سايكس بيكو الصغيرة والمنقسمة، التي لا تكف عن التدابر والتشاكس. يمكن للمرء أن يعود إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى تاريخ الحروب الصليبية، التي كان نقض العهود فيها هو السمة الغالبة في تعامل الحكام الصليبيين، الذين كانوا، وما يزالون، ينظرون باحترام لأخلاق الفروسية، التي كان يتحلى بها القادة المسلمون. يمكننا أيضاً أن نتوقف أمام المشهد المؤلم لقادة الأندلس المنهزمين، وهم يرون أن وعود أعدائهم لهم، التي قاموا بموجبها بالانسحاب والتسليم، والتي تعلقت بمنح المسلمين الحق في حرية العبادة، وفي الاحتفاظ بممتلكاتهم وتجارتهم، قد ذابت جميعها بعد استيلاء الحكام الجدد على الحكم.

تحملت تركيا عبء القادمين، مع ما شكله ذلك على حكوماتها من ضغط اقتصادي، فيما لم يلتزم الأوروبيون، حتى بتعهداتهم المالية، مقابل التحكم التركي الصارم في الحدود الغربية والشمالية

يتواصل الأمر في العصر الحديث ضمن نماذج كثيرة نأخذ من بينها في هذا المقال، وعود الأوروبيين لتركيا بضمها لمساحة التحرك الحرة، التي تعرف بمنطقة «شنغن»، التي تشمل معظم الدول الأوروبية، ما يعني إلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطنيها. المطالبات التركية بهذا الصدد قديمة، ولكنها اتخذت منحى أكثر جدية عقب ما يعرف بأزمة المهاجرين، التي طفت إلى السطح بعد موجة «الثورات» في العالم العربي، خاصة بعد الحرب السورية، التي جعلت أوروبا في مواجهة طوفان لاجئين لم تكن متحسبة له. أحد الحلول لمواجهة ذلك التدفق كان سياسة «إغلاق الممرات»، التي هدفت بواسطتها القارة الأوروبية إلى التفاهم مع دول المرور، بحيث يحدث تعاون يفضي إلى منع وصول العابرين، مقابل مساعدات مالية وسياسية. كان الاتفاق مع تركيا، التي تعد حدودها من أهم منافذ الهجرة غير الشرعية، هو أحد تلك الاتفاقات الاستراتيجية، التي ساعدت في كبح موجة المهاجرين، الذين كانت أعدادهم تقدر بالملايين. سعت الدولة التركية لاستغلال الاتفاق، الذي تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، من أجل تجديد مطالبتها بحرية الحركة وإلغاء التأشيرة، جاعلة ذلك على رأس شروط التفاهم مع الأوروبيين. أوروبا، التي لم يكن بإمكانها الاستغناء عن الشراكة مع أنقرة في ذلك التوقيت، لم تكن تملك إلا تقديم موافقتها المبدئية، شريطة القبول بوثيقة «خريطة الطريق»، التي كانت تحدد الشروط «الفنية» المطلوبة من الجانب التركي من أجل تحقيق «تحرير التأشيرة». مضى اليوم أكثر من عقد على ذلك الاتفاق، تجاوز الأوروبيون الأزمة ووجد بضعة ملايين من اللاجئين في تركيا وطناً مؤقتاً أو بديلاً. تحملت تركيا عبء القادمين، مع ما شكله ذلك على حكوماتها من ضغط اقتصادي، فيما لم يلتزم الأوروبيون، حتى بتعهداتهم المالية، مقابل التحكم التركي الصارم في الحدود الغربية والشمالية. لم يكن بإمكان الأوروبيين مصارحة جيرانهم الأتراك بأن فتح الحدود معهم هو أمر غير ممكن، حتى إن اعترف الجميع بما تقدمه تركيا من شراكات تجارية وأمنية مع دول الاتحاد، كما لم يكن بإمكانهم قول، إن طوابير التأشيرات ومتطلباتها المتعسفة، في كثير من الأحيان، مهمة لذاتها، لما فيها من تأكيد على الاستعلاء الغربي. للتأشيرة، بنظر كثير من السياسيين الأوروبيين، رمزية تتمثل في التذكير بالفرق والحدود بين ما هو أوروبي/غربي وماهو تركي/شرقي. عوضا عن التصريح بذلك، اتّبع الأوروبيون سياسة كسب الوقت بوضع الكرة في ملعب أنقرة، التي ينتظرون منها، وفق قولهم، أن تحقق شروطاً معينة حتى يتم قبولها.

بعض المتطلبات الأوروبية يمكن فهمها مثل المطالبة بتأمين الأوراق الرسمية، كجوازات السفر وبطاقات الهوية وفق المعايير الأوروبية. يمكن أيضاً فهم المطلب الخاص بإدارة الهجرة وضبط الوجود الأجنبي، على اعتبار أن المقيمين الشرعيين من غير الأتراك سوف يكونون مؤهلين للنفاذ إلى القارة الأوروبية. في هذين البندين قامت تركيا بعمل جيد، حيث أصبح نظام الجوازات والهجرة مماثلاً للنظام الأوروبي، من حيث الدقة وصعوبة الاختراق والحوسبة، أما في ما يتعلق بالأجانب فقد غيرت تركيا سياستها المتساهلة مع القادمين وبدأت تتعامل بشكل أكثر صرامة مع الموجودين الأجانب على أرضها، ومع الراغبين في الحصول على تأشيرتها في انعكاس لسياسة «الباب المفتوح»، التي كانت تجد انتقادات عدة، حتى من سياسيين أتراك، كانوا ينتقدون «سهولة» اختراق الحدود وبساطة إجراءات الحصول على الإقامة. إلى جانب هذه الشروط الواضحة والفنية كانت هناك بنود فضفاضة تتحدث عن «النظام والأمن العام» وعن «الحقوق الأساسية» وعن «قبول المهاجرين غير النظاميين». مسألة النظام والأمن، التي كانت تتعلق بالتعاون في مجالات الأمن والإرهاب كانت لا تخلو من تعقيد، نظراً لاختلاف تعريفات الجماعات الإرهابية بين الطرفين، إلا أن الأكثر تعقيداً من هذا كان موضوع الحقوق الأساسية. بند الحقوق، الذي يتم التشديد عليه ضمن متطلبات الإعفاء من التأشيرة الأوروبية، كان يطرح أيضاً كشرط من شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن المتابع سرعان ما يدرك أن ذلك التشدد ليس سوى ذريعة، خاصة وأن هناك دولاً أوروبية معروفة بأن سجلها في ما يتعلق بمسألة الحريات غير مشرّف، بل يعرف قادتها بأنهم مستبدون وشعبيون، لكن هذا لم يمنع مواطنيها لا من حرية الحركة في النطاق الأوروبي ولا من أن تكون دولهم كاملة العضوية في الاتحاد. هذا إلى جانب أن دولاً أخرى بعيدة عن القارة الأوروبية، وبعضها من العالم الثالث، بات مواطنوها معفيون من تأشيرة «الشنغن».

ربما يرى البعض أن من حق الأوروبيين أن يخشوا من تركيا بعدد سكانها الكبير وبثقافتها المختلفة، خاصة إذا ما كان هذا الانفتاح الحدودي سيؤدي إلى هجرة أعداد كبيرة من الشباب الباحثين عن وضع اقتصادي أفضل. الحقيقة أن الإحصاءات تؤكد أن من بين الآلاف، الذين تتاح لهم فرصة زيارة الدول الأوروبية كل عام، فإن عدداً قليلاً جداً من الأتراك يسعى للبقاء بشكل غير شرعي أو التحول للاجئين. هذا إلى جانب أن القارة العجوز تعاني، كما هو معروف، من أزمة سكانية معقدة تجعلها بحاجة لمزيد من الأيدي العاملة.

كاتب سوداني