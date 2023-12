تحت شعار “المشافي ليست هدفا” الكوادر الصحية في إدلب تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة

دمشق- “القدس العربي”: نفذت الكوادر الطبية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة للأسبوع الثامن على التوالي، إذ طالب المحتجون بوقف الحرب، ودعوا إلى حماية المستشفيات والطواقم الطبية ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة.

وشارك العشرات من الكوادر الطبية والإدارية، من أكثر من 12 مركزا ومستشفى في مدينة إدلب، في وقفة تضامنية تحت شعار “استهداف المستشفيات جريمة حرب” و”المشافي ليست هدفا للقصف” مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، وصورا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما حملوا شعارات من بينها “حتى المشافي لم تعد ملاذا آمنا”، و”لم يعد لصوت سيارة الإسعاف معنى” و”في إدلب وغزة يموت المريض والجريح والمسعف والطبيب والممرض”.

وقالت مديرية الصحة في إدلب، في بيان الإثنين، إن الكوادر الطبية في محافظة إدلب، نفذت “وقفةً احتجاجية تضامناً مع أهلنا في قطاع غزة، وتنديداً بجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين”.

وطالب المشاركون في الوقفة بحسب البيان “المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الأهالي هناك، وضمان سلامة الكوادر الطبية والمنشآت الصحية من الاستهداف، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع المحاصر”.

مدير صحة إدلب الطبيب دريد الرحمون تحدث في تصريح لـ “القدس العربي” عن الرسالة الموجهة للعالم عبر الوقفة التضامنية وقال: ما يعيشه أهلنا في غزة هو كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة يشهدها القرن العشرين، عانينا منه في سوريا بشكل عام وفي إدلب بشكل خاص، من استهداف المدنيين والمشافي والمنشآت الصحية.

وأضاف: لذلك كان لزاما علينا في إدلب وخصوصا الكوادر الطبية والإدارية في مديرية الصحة، وكافة المنشآت التابعة لها الوقوف إلى جانبهم ولو عن طريق إيصال رسالة للعالم أجمع أن هذه الإبادة يجب أن تتوقف وأن الشعب العربي الفلسطيني الموجود في غزة يجب أن لا ينظر إليه على أنهم أرقام فقط تسقط يوميا، ويجب أن يوضع حد لهذا القصف المستمر والاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية والكوادر الطبية في غزة لذلك قامت مديرية الصحة بالتعاون مع كل المنشآت الموجود في إدلب بتنظيم وقفة تضامنية إلى جانب أهلنا في غزة.

وشارك في الوقفة العاملون في كل من مديرية صحة إدلب، والمجمع الطبي الإسلامي في بنش، ومستشفى باب الهوى، ومركز جراحة القلب، ومركز أورم الجوز الصحي، ومركز مشهد روحين الصحي، ومستشفى الحكمة، ومستشفى الرحمة في دركوش، ومستشفى الرحمن في حربنوش، ومستشفى البرناص، ومستشفى وسيم حسينو في كفرتخاريم، والمستشفى الجراحي التخصصي بإدلب.

