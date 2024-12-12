تحديات في وجه الدولة السورية الجديدة

من الواضح جدا، أن تجربة إسقاط بشار الأسد، وشكل التعامل مع النظام القائم وداعميه، ستدخل إلى دائرة الدراسات التي تعنى بتفسير موجات الانتقال الديمقراطي، فقد لاحظ الجميع، أن عملية الدخول للمدن، خاصة حمص ودمشق، كانت بسلاسة كبيرة، وأن المعارضة المسلحة اختارت، أن تفصل الرأس عن الجسد، وتتعامل بكل إيجابية مع حكومة النظام السابق، وأجهزته الإدارية، ورفعت شعار لا للثأر والانتقام، وهي عناوين مهمة لإجراء انتقال سلس، يجنب سوريا ما حصل في الحالة الليبية من صراع الأطراف، وصراع الأجندات الدولية والإقليمية.
ليس ثمة أدنى شك أن اجتماع الدوحة الرئيسي بين مكونات أستانا، واجتماع بعض وزراء الخارجية العرب على هامشه، قد سوى الطريق، ورسم مفتاح الحل ما بعد إسقاط بشار الأسد، فعلى الأقل، لم نر مقاومة إيرانية أو روسية، دون أن ندري على وجه التحديد الثمن الذي تم قبضه، أو كيف أضحت موسكو وطهران عاجزتين عن إيقاف مسار محكم، تضبط إيقاعه من جهة معارضة مسلحة قوية ومندفعة بقوة نحو دمشق، ومن جهة مقابلة نظام مهترئ، وجيش فقد الحافزية على الدفاع عن النظام، وقوى إقليمية، لم تعد قادرة على الاستثمار أكثر في دعم نظام لم يعد أحد في الداخل يريد استمراره، وتأكدت أن تركيا أتقنت قواعد اللعبة، وتحركت في الوقت الصحيح، الوقت الذي تراجع فيه نفوذ حزب الله وإيران في سوريا، والوقت الذي لم تعد موسكو قادرة على المواجهة على جبهتين، ووقت الفراغ الاستراتيجي في واشنطن، بعد سقوط جو بايدن الانتخابي، وانتظار تنصيب دونالد ترامب.
من السابق لأوانه اليوم التكهن بشيء حول مستقبل سوريا، وإن كانت العناوين الكبرى للانتقال للعملية السياسية الطبيعية تبدو جد مبشرة، فتنصيب حكومة مؤقتة أفقها شهر مارس، وتجسير عملية الانتقال من حكومة نظام الأسد إلى حكومة محمد البشير، فضلا عن إعلان أفكار عن طريقة التعامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، كل ذلك يندرج في سياق الانتقال السلس الذي يجنب سوريا الوقوع في حرب أهلية جديدة.
في الواقع، ظهرت ثلاثة مؤشرات مقلقة، كلها تتعلق بالعامل الخارجي، أولا، الهجوم الإسرائيلي على مطار المزة، ومناطق عسكرية وأمنية في دمشق ودرعا والقنيطرة وغيرها، فضلا عن احتلال المنطقة العازلة في الجولان السوري. والثاني، وقد حدث قبيل السيطرة على دمشق، وهو سيطرة قوات قسد على دير الزور، وما يرمز إليه ذلك من استمرار أجندة إقليمية تسعى إلى استدامة سياسة ابتزاز تركيا من خلال الأراضي السورية، والثالث، هو رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في التحرك السريع، ليس فقط لحماية مصالحها في سوريا، ولكن، لفرض أجندتها في انتقال السلطة، إذ يعزم وزير الخارجية الأمريكي للقيام بجولة للمنطقة تضم الأردن وتركيا، لإجراء محادثات حول دعم الانتقال في سوريا، فضلا عن الإدلاء بتصريحات تصب كلها في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في المشاركة في صناعة مستقبل سوريا، بما في ذلك إعلان أنتوني بلينكن عن الشروط الأربعة للاعتراف بحكومة جديدة في سوريا.
من المهم أن نفهم أن المطالبة بقميص عثمان هدم دولة الخلافة الراشدة، وفكرة العدالة الانتقالية، بعثرت أوراق الثورة في تونس ومصر وليبيا
في التعاطي مع هذه التحديات، كان الجواب مختلفا: مواجهة عسكرية في دير الزور حتى السيطرة عليها وطرد قوات سوريا الديمقراطية منها، وعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية، وترك المنتظم الدولي أمام مسؤولياته، وإصدار مواقف جد معتدلة، تخص علاقة سوريا الجديدة بالدول الأجنبية وبمحيطها الإقليمي.
من الواضح جدا أن هناك بوصلة واضحة تؤطر نظرة المعارضة السورية المسلحة، فتجارب الانتقال في الدول العربية المختلفة، تركت خلفها عناوين هدامة ينبغي الالتفات إلى خطورتها حتى ولو كانت في عمقها تمتلك سندا من الحق والمعقولية، منها فكرة العدالة الانتقالية، والاقتصاص من المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوقية ضد السوريين، ومنها القضية الطائفية وما ترمز له من ثأر من المكون الشيعي أو العلوي باعتبارهما كانا يمثلان قاعدة الحكم السابق وسنده، ومنها، أيضا الارتباطات الإقليمية، وما ترمز له من استخدام قوات قسد لسوريا كمنصة هجوم على تركيا، ومنها قضية التعاطي مع النظام السابق، احتواء رموزه أو تفكيكه، إذ تطرح الصيغتان تحديات من عودة الثورة المضادة، أو عودة الأجندات الإقليمية، ومنها قضية أخرى مرتبطة، باستكمال المهمة، فهناك من يعتقد داخل مكونات المعارضة المسلحة، أن الخطر الإيراني على سوريا، لا يمكن أن يؤمن إلا بحراك في العراق، ينتهي إلى نفس ما انتهت إليه سوريا من تحرير بلاد الرافدين من المحور الشيعي، ومنها قضية مرجعية الحكم، ومخاطر التركيز على فكرة إسلامية الدولة وتحكيم الشريعة.
لحد الآن، تبدو هذه التحديات كامنة، وتبدو بعض التصريحات مبشرة وتكشف عن فهم عميق لبعض هذه التحديات، لكن ينبغي التخوف من مخاطر الطرق الإعلامي الكثيف على سجن صيدنايا، وما ارتكب فيه من جرائم وانتهاكات حقوقية، فالصور الكثيفة التي تتحدث عن عذابات المظلومين، ومأساة كثير من المسجونين لا تخدم فقط هدف إدانة النظام السابق، وملاحقته جنائيا حتى في موسكو، مقر ملجئه، وإنما تخدم أيضا فكرة العدالة الانتقالية، وتحويل لحظة إسقاط النظام المبشرة، إلى عامل تأليب داخلي، يصعب معه الوصول إلى هدف سوريا موحدة، وذلك في ظل وجود إحباطات دولية وإقليمية، فواشنطن، وطهران، وحتى بعض الدول الخليجية، تبدو جد محبطة مما حصل، وهي تبحث عن أي ثغرة في الداخل حتى تعيد الدخول منها لتبرير نفوذها أو توسيعه أو استعادة المبادرة.
من المهم أن نفهم أن المطالبة بقميص عثمان هدم دولة الخلافة الراشدة، وفكرة العدالة الانتقالية، بعثرت أوراق الثورة في تونس ومصر وحتى في ليبيا، ومع أنها تتمتع بأعلى درجة من المعقولية والحق، إلا أنها في سياق بناء الدول، وبالأخص عند لحظة إحباط الأجندات الدولية والإقليمية، تصير ورقة مربحة لكل من يعتقد أن سوريا الجديدة، ستكون مناهضة للمشروع الصهيوني برداء سني (واشنطن وتل أبيب) أو من يعتقد أن سوريا الجديدة، هي مخطط صهيوني أمريكي (طهران) أو من يعتقد أن سوريا الجديدة هي أجندة تركيا الإخوان في المنطقة.
كاتب وباحث مغربي
ما أشار له الكاتب بمصطلح العدالة الإنتقالية ما ينبغي وضعها محل تردد وخلاف, هي ضرورية لإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الخروقات المسجلة لحقوق الإنسان خاصة مؤسستي الأمن والجيش ومنع إعادة إنتاج الإنتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات بشكل مختلف من الصاعدين لمواقع المسؤولية, من جهة أخرى ما من حل لتضميد جراح الضحايا دون محاسبة كبار المسؤولين عن الإنتهاكات وإعادة الثقة في مؤسسات القضاء والأجهزة التنفيذية المنبثقة بعد الثورة وطي الصفحة للتفرغ للتحديات الكثيرة التي تنتظر الجميع, الأسلم والأصوب أن تكلف السلطات الجديدة ممثلين عن الأمم المتحدة وممثلين عن منظمات حقوقية دولية معروفة كأمنستي وهيومان رايت وتش للمشاركة في تدبير العدالة الإنتقالية حتى يدرك الجميع أنها ليست عملية إنتقامية صرفة بل إجراءات يتوافق عليها كل حقوقيي وخبراء العالم ولا يتنازع عليها إثنان.
انتصار المعارضة السورية في حسم الموقف في 11 يوم كانت له أسباب موضوعية وذاتية لكنها في كل الأحوال تبقى تجربة فريدة فاجأت أعتى أجهزة الإستخبارات الدولية وجل النخب السياسية والمثقفة في الغرب والشرق, الظروف الإقليمية لا شك كانت مساعدة من اندحار وكلاء إيران إلى إنهاك روسي بسبب حرب الإوكران مرورا بتضعضع الجيش الحكومي السوري بسبب ضعف التمويل وغضب الضباط من غطرسة الميليشيات الأجنبية, لكن لا ينبغي تهميش دور المساعدة التركية والأوكرانية بالتدريب لعناصر المعارضة منذ مدة, ويبقى العنصر الأهم في هذا الإنتصار السريع هو إنضباط وتنظيم وحزم شباب المعارضة ثم كفاءة القادة العسكريين الذي قادوا هذا الثورة المباركة, نتمنى التوفيق والسداد لأشقائنا في مشوار البناء والإصلاح الصعب والشائك.
الوضع في سوريا اليوم تحت المجهر والمتربصين ينتظرون مجرد أول هفوة أو كبوة لتنطلق حملات التحريض على الحاكمين الجدد بدمشق, فالحكمة تقتضي تفادي التسرع في الإعلان عن مواقف غير مدروسة أو الخروج بقرارت غير محسوبة العواقب ويستحسن التكتم والعمل بصمت لتجنب المكائد التي تحلم بانتكاسة أخرى لشعوبنا العربية التواقة للإنعتاق من الفساد والإستبداد, الكياسة تستوجب عدم جلب العداوات في مرحلة البناء خاصة أتجاه القوى العالمية المهيمنة, قد يكون من المستحسن التعاون مع بلدان لها مواقف متوازنة, في مضمار جلب الإستثمارات كقطر والكويت مثلا, وفي مجال التسليح فتح باب للصناعة الصينية لتزويد الجيش الجديد بالمعدات المتطورة لأن هذا الطرف لا يخضع لابتزاز الكيان الغاصب, من جهة أخرى التعامل مع أقطاب أسيوية في مجال التصنيع ككوريا الجنوبية واليابان والنمور الأسيوية, خلاصة القول تنويع الشركاء واختيار أكثرهم إحتراما لاستقلالية البلد و أيضا قربا من المواقف الحيادية والمتوازنة بخصوص المصالح الإستراتيجية للشعب السوري الشقيق.
ما أور الكاتب بقوله : “ليس ثمة أدنى شك أن اجتماع الدوحة الرئيسي بين مكونات أستانا، واجتماع بعض وزراء الخارجية العرب على هامشه، قد سوى الطريق، ورسم مفتاح الحل ما بعد إسقاط بشار الأسد، فعلى الأقل، لم نر مقاومة إيرانية أو روسية” هو تقدير مجانب للواقع, المرشد الأعلى في بلاد فارس قال حتى ءاخر لحظات تقدم المعارضة لتحرير دمشق أنه لن يتخلى أبدا عن بشار, كما أن الطيران الحربي الروسي استمر في قصف المعارضة حت ءاخر رمق, وكان كلا الحليفين للسفاح يتمسكون بوهم إمكانية دحر قوات المعارضة, فكان الإيراني يعول على توريط جماعات مسلحة عراقية فأحبط عقلاء بلاد الرافدين مناورته فيما راهن الروسي على عدم تخلي الجيش النظامي على مواقعه فخاب سعيه, يوم دخول الثوار العاصمة كان الطرفان في موقع ضعف و حالة ذهول. أما حضورهما لاجتماع الدوحة فكان لتشبتهما ببصيص أمل في مخادعة الثوار لإعادتهم لنقطة إتفاق أستانا المشؤوم, هذا لا يعني أنهما سيقبلان بالهزيمة المذلة وخسارة إستراتيجية فادحة لهما معا بل سيحاولون لا شك مستقبلا خلق قلاقل ونسج مؤامرات. المعول عليه لمجابهة التحديات هو وحدة الصف الداخلي وذكاء وحنكة قادة ونخب سوريا الحضارة.
أنظمة عربية عسكرية دكتاتوريّة فاسدة اجرامية عميلة…قتلت سرقت سجنت عذبت و نهبت البلاد لتترك الخراب والدمار وراءها و تهرب كالجردان إلى اسيادها في الغرب أو اشرق غالبا الكرملين الذي يتقاضى مقابل اللجوء….المالي الإنساني!
على من الدور اليوم ؟
و حسبنا الله ونعم آلوكيل!
مجرد تساؤل
ما هو مفهوم الديمقراطية؟
جاء في المقال:
“أن تجربة إسقاط بشار الأسد، وشكل التعامل مع النظام القائم وداعميه، ستدخل إلى دائرة الدراسات التي تعنى بتفسيرموجات الانتقال الديمقراطي”انتهى
إن فهمت ما يعنيه الكاتب، فلإحلال الديمقراطية في الدول العربية، يتعين إسقاط جميع الأنظمة العربية بدون استثناء لأنها ليست ديمقراطية.
وحتى الأنظمة التي خلفت الأنظمة التي سقطت (تونس ليبيا العراق) يتعين إسقاطها لأنها أيضا ليست ديمقراطية.
حتى ولو كانت الديمقراطية دين مقدس، فجميع الأديان السماوية والبشرية فيها مذاهب.
الديمقراطية الحقة، أن تنرك كل بلد وشأنه بدون أي تدخل أجنبي سواء حكمه ملك أو شيكان.
حيثية أخرى، لماذا يغيب الديمقراطيون ويبتلع ألسنتهم لما تستعبد الشعوب وتُنهب ثرواتهم ويتفشى في أوساطها الجهل والفقر والتخلف.
الأنظمة الغربية التي تتغنى بـ “الديمقراطية” واتخذته ذريعة لإسقاط خصومهم، كشفت زيف “ديمقراطيتهم” الحرب في أوكرانيا وفي غزة وقرار محكمة العدل الدولية في حق فلسطين، وقرار محكمة الجنائية الدولية في حق الصهاينة.
كما كشف زيف “ديمقراطيتهم “سقوط الأسد، وتحول الإرهابيون إلى “مجاهدين الحرية”، وصمتهم عن ودوس الكيان على اتفاق 1974، وما نتج عنه من اغتصاب للأراضي وتدمير لمقدرات سوريا.
أخ غزاوي. الأنظمة العربية العسكرية الدكتاتورية خصوصا شاركت الصهيونية اسرائيل قتلها اغتصابها تعذيبها إهانتها قتلها و سرقتها للمواطن العربي المسلم خصوصاً!
و لنا في اغتيال الرئيس النزيه بوضياف أمام شاشات التلفزيون العالمية العشرية السوداء و المحاكمات العسكرية الصورية خير دليل. بينما أسست الصهيونية اسرائيل نظاماً ديموقراطياً لمواطنيها اليهود فقط.
يمهل و لا يهمل.
كيفما كان الأمر يبقى النظام الذي أقامته أسرة الأسد في سوريا نظاما استبداديا ودمويا قائما على قمع و تقتيل و تعذيب الشعب السوري الأبي. نظام لم يطلق رصاصة واحدة من أجل الجولان لكنه تفنن في ترديد الشعارات الثورية الرنانة عن المقاومة و الممانعة و الاشتراكية و تحرير فلسطين، شعارات كاذبة لتضليل الشعب و الاستمرار في الحكم على غرار جميع الأنظمة العسكرية في البلدان العربية و التي ما يزال بعضها يوظف ريع الذاكرة Rente mémorielle للبقاء في الحكم و نهب موارد البلاد و المال العام.
أشار كاتب المقال للمؤشرات الثلاث المقلقة أمام الحكومة المؤقتة وهي ملف انتهاز الكيان المحتل للأوضاع وخرق إتفاق 1974, ثانيها كيفية تدبير ملف قسد وآخرها عزم قوة مهيمنة فرض شرروطها في عملية الإنتقال السياسي. وهي بالفعل قضايا جد شائكة تعترض طريق إعادة بناء ما هدمه بشار وأعوانه، في تقديري المتواضع الأمثل لتدبير التحديات الثلاث هو اللعب على عامل الزمن لأخذ الوقت الكافي لدراسة الوضع بعمق وحكمة و أيضا تحييد المتربصين مؤقتا، ثم تأخير الحسم في الملفات الثلاث لما بعد إنتخاب مجلس الشعب الذي سيقرر بشكل شفاف وديموقراطي عن موقفه منها وحينها لن يكون بإمكان الخصم ولا المناكف شق الصف الداخلي وزرع الخلافات وتحريض القوى العالمية ضد التجربة الفتية لأن مجلس الأمة الممثل الشرعي لأغلبية الشعب حسم الموقف والأعراف الدولية تلزم إحترام قرارات المؤسسات الشرعية والديموقراطية التي تمثل شعوبها. نتمنى أن يستفيد الأشقاء السوريين من إخفاقات تجارب الإنتفاضات العربية السابقة وإبطال مؤامرات المتربصين المناهضين لتحرر شعوبنا العربية من ربقة التخلف والإستبداد.
لاشك أن بعض حركات التحرر كان لها فضل في ردع حركة إرهابية في قطرين عربيين و عدوان الكيان المنبوذ في قطر ثالث، وأذكر حقبة كان الشارع العربي يتفاخر بما حققته المقاومة اللبنانية ويضع قادتها تاج على رؤوسنا جميعا، لكن حين تحولت هذه الحركات لوكلاء للصفويين توجه أسلحتها لصدور شباب الإنتفاضة الشعبية التواقة للتخلص من نظام مستبد ظالم بحجة دعم أحد أقطاب محور المماتعة تحول الفخر والمناصرة إلى كراهية وتحقير، كان على ما كان يصنف سابقا في صف المقاومة تحري طلب العدل والحق وليس المصلحة الضيقة والفئوية، اليوم ننتظر من السلطات الجديدة في الشقيقة سوريا تعيين لجان تحري الحقائق بمساعدة خبراء دوليين لتوثيق وكشف أمام العالم كله جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات الأجنبية في حق الشعب السوري وكذلك خيوط تورطها في تجارة الممنوعات وتخريب عقول مئات آلاف من شباب المنطقة بترويج المهدرات، نريد أن يعرف العالم الوجه الحقيقي لهذه التنظيمات التي هدمت أوطاننا بنزاعات طائفية بمساندة من أنظمة إستبدادية في المنطقة العربية. الحقيقة ولا شيء غير كشف الحقيقة نبتغي لنزغ الغشاوة التي تحجب على أعين البعض المغالطات والملابسات الهدامة