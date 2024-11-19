تحديث بوفون يعترف بـ لجوئه للفن والرسم للتغلب على الاكتئاب

روما: قال أيقونة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، إنه عانى من الاكتئاب قبل نحو 20 عاما أثناء اللعب مع يوفنتوس الإيطالي، مشيرا إلى أن الرسم ساعده في التغلب على المرض.

وصرح بوفون 46 عاما/ لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بأنه رفض تناول العقاقير خوفا من إدمانها، لكن معالجا نفسيا نصحه بالنظر إلى ما هو أبعد من كرة القدم.

أوضح الحارس الإيطالي “لقد ذهبت للمعالج النفسي 3 أو 4 مرات فقط، لكنه قدم لي نصيحة قيمة، وهي ضرورة تنمية اهتمامات أخرى، وعدم التركيز بالكامل على كرة القدم”.

أضاف بوفون “في ذلك الوقت اكتشفت شغفي بالرسم. ذهبت إلى معرض للفن الحديث والمعاصر في تورينو، حيث كان هناك معرض لـ (مارك) شاجال”.

وتابع “لقد تعلقت أمام لوحته (المشي) لمدة ساعة. إنها لوحة بسيطة تظهر شاجال وزوجته بيلا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، ولكنها تطير. لقد عدت للمعرض في اليوم التالي”.

وأشار حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق، إلى أنه بدأ في رؤية المعالج بعد أن وصل إلى نقطة منخفضة في نهاية عام 2003.

ويتذكر بوفون قائلا “بدأ موسمنا في الدوري الإيطالي بشكل جيد ولكننا بدأنا بعد ذلك نفقد الزخم. واهتزت نتائجنا في تلك الفترة”.

كشف الحارس الإيطالي “لقد شعرت بالفراغ. بدأت أنام بشكل سيئ. كنت أستلقي وأشعر بالقلق، معتقدا أنني لن أنام”.

واعترف بوفون بأنه أصيب بنوبة ذعر قبل إحدى لقاءات الدوري الإيطالي ثم عرض عليه المدرب إيفانو بوردون إعفائه من المشاركة في المباراة.

لكن بوفون رفض، حيث قال: “قلت لنفسي: جيجي، إذا لم تلعب هذه المباراة، فسوف يشكل ذلك سابقة ولن تتمكن من اللعب مرة أخرى”.

واختتم بوفون حديثه قائلا “كانت حياتي حقا مثل هذا السقوط والنهوض. لقد ارتكبت أخطاء، مثل أي شخص آخر، ولم أخفها أبدا”.

ويتصدر بوفون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا، بعدما خاض 176 مباراة دولية، كان أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وعلى مستوى النادي، حقق نجاحا كبيرا في يوفينتوس، حيث لعب في الفترة ما بين عامي 2001 و2018 ومن 2019 إلى 2021، حيث فاز بعشرة ألقاب في الدوري الإيطالي وخمسة ألقاب في كأس إيطاليا، كما أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للقاءات في الدوري المحلي برصيد 657 مباراة.

(د ب أ)