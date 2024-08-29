تحديث زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن حماس قبل هجمات 7 أكتوبر

تل أبيب: ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، نفى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه لم يتلق أي تحذيرات بشأن الهجوم المخطط لحركة حماس .

وقال لبيد، للصحيفة، “أريد أن أدحض التصريح الذي تردده الحكومة الحالية مرارا وتكرارا بأن القيادة السياسية العليا لم تكن على علم بطريقة أو بأخرى بأن حماس لم يتم ردعها”.

وأضاف: “لقد تم إبلاغها بالفعل. لقد تم إبلاغي بذلك”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء ووزراء الحكومة اطلعوا بالطبع” على المواد الاستخباراتية التي اطلع هو عليها.

وقال لبيد إن “ما أرادوه(حماس) كان واضحا.”

وأضاف لبيد إنه حضر إحاطة أمنية في 21 آب/أغسطس 2023، مع نتنياهو والمستشار العسكري اللواء آفي جيل الذي حذر مما يسمى بـ “محور المقاومة” الإيراني، في لبنان وغزة والضفة الغربية.

وقال لبيد إنه يعتقد أن المعلومات “غير عادية” لكن نتنياهو “بدا أنه يشعر بالملل وأنه غير مبال للموضوع ولم يعلق عليه”.

ورد حزب ليكود اليميني المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو على لابيد، حيث قال: “يائير لبيد يكذب مجددا”، مضيفا أن نتنياهو لم يتلق أي تحذيرات على الإطلاق قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما شنت حماس هجوما على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

(د ب أ)