تحديث نتفليكس تطلق أدوات إعلان جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

سان خوسيه: أعلنت شركة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت الأمريكية نتفليكس مساء الأربعاء تحديث تكنولوجيا الإعلانات على منصتها مدعومة بتقنيات معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم صيغ إعلانات جديدة “تدمج إعلانات المعلنين مع عوالم برامجنا”.

وأضافت نتفليكس أن هذه الصيغ الجديدة ستكون متاحة في جميع الدول الموجود فيها الخدمة المدعومة بالإعلانات بحلول عام 2026.

وابتداء من العام المقبل، ستظهر الإعلانات أيضا عند إيقاف التشغيل مؤقتا، وفقا لنتفليكس.

لدى نتفليكس الآن أكثر من 94 مليون مستخدم على مستوى العالم على باقتها الأقل تكلفة والمدعومة بالإعلانات. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني كان الرقم لا يزال حوالي 70 مليونا. ولم تقدم الشركة أرقاما تفصيلية عن إجمالي نمو المشتركين بحلول عام 2025.

في نهاية عام 2024، بلغ عدد عملاء نتفليكس حوالي 300 مليون أسرة حول العالم، وتقدر نتفليكس أن أكثر من 700 مليون شخص يستخدمون خدمتها.

مع نمو الخدمة المدعومة بالإعلانات، تزداد جاذبية نتفليكس للمعلنين الذين اعتمدوا تقليديا على التلفزيون التقليدي.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن منصة إعلانات نتفليكس، وهي منصة إعلانية خاصة بها، متاحة بالفعل في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم إطلاقها الأسبوع المقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت الشركة أنه بحلول يونيو/ حزيران، ستكون متاحة في جميع الدول الاثنتي عشرة التي تقدم فيها نتفليكس باقة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.

وأضافت الشركة أنه يمكن تخصيص الإعلانات على نتفليكس بناء على أكثر من 100 اهتمام في أكثر من 17 فئة.

(د ب أ)