تحديد مواعيد مرافعات بقضية “الإبادة الجماعية” ضد الاحتلال الإسرائيلي- (تغريدة)

لاهاي: أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجنوب إفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية” خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

جاء ذلك في بيان للمحكمة بتاريخ 5 أبريل/ نيسان الجاري نشرته على منصة “إكس” اليوم.

وورد في البيان: “في 29 فبراير/شباط 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية”.

وأوضح البيان أن وكيل جنوب إفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده “تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة”.

وفي الاجتماع نفسه، قال نائب وكيل إسرائيل، بحسب البيان، إن إسرائيل ترى أن “فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية” بشأن القضية.

وقالت المحكمة في بيانها: “مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 يناير 2024”.

وعليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لجمهورية جنوب إفريقيا، و28 يوليو/ تموز 2025 لإسرائيل”، وفق البيان.

