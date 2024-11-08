تحدٍّ على “تيك توك” يدفع عشرات المراهقات في كوسوفو إلى تشويه أنفسهنّ

غجاكوفا (كوسوفو): عندما ردّت المفتشة المدرسية في كوسوفو إراندا كومنوفا باجي على اتصال إحدى الأمهات بها، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ظنّت أن عليها حل مشكلة عادية، ولم يخطر ببالها أن عشرات من المراهقات في بلدتها يشوهن أنفسهن للمشاركة في تحدٍّ على منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وقالت مفتشة غجاكوفا التي يبلغ عدد سكانها 80 ألفا لوكالة فرانس برس: “اتصلت بي إحدى الأمهات لتخبرني أن ابنتها، وهي تلميذة في الصف الخامس، عمدت إلى تشويه نفسها مع صديقاتها أثناء مشاركتها في تحدٍ على +تيك توك+”.

وما كان من المفتشة إلا أن طلبت فورا من جميع المعلمين والمسؤولين التربويين وعلماء النفس المدرسيين التحقيق في الأمر. فتبيّن لهم وجود 22 حالة إيذاء للنفس في غضون أسابيع قليلة بين الفتيات المراهقات في البلدة، أولاها تعود إلى كانون الثاني/يناير.

واضافت كومنوفا باجي: “اعتقدنا للوهلة أنهن جرحن أيديهنّ طوعا بأدوات حادة. ولكن بعد الفحوص الطبية، أدركنا أن بعض الفتيات أصبن بعشرات الجروح في كل أجزاء أجسامهن”.

وأحدثت هذه الظاهرة صدمة كبيرة في بلدة غجاكوفا التي كانت قبل ذلك معروفة بأنها مسقط عدد من الناشطين الألبان.

واشارت كومنوفا باجي إلى أنها “لم تكن مجرّد صدمة للوسط التعليمي (…) بل زلزال بالنسبة للجميع”.

(أ ف ب)