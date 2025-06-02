تحذيرات أطلقها سفير تل أبيب السابق في برلين: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتجه إلى التدهور

الناصرة ـ «القدس العربي»: يتساءل باحث إسرائيلي بارز عن مستقبل العلاقات الثنائية الاستثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل حرب الإبادة في غزة، وفي ضوء التحولات الدراماتيكية التي يشهدها الواقع الأمريكي الداخلي، والإقليمي، والعالمي.

وفي مقال نشره معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، يطرح السفير الإسرائيلي السابق في برلين والباحث الحالي في الأمن القومي، شمعون شتاين، السؤال عمّا إذا كانت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة ستظل محصّنة أمام هذه التحوّلات وتبعاتها المتعددة، وهل سيظلّ ما كان هو ما سيكون رغم التعديلات الظرفية، وهل ستظلّ قيمتها الاستراتيجية تفوق العبء المحتمل الذي قد تُشكّله بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وفي معرض إجابته، يحذّر الباحث من التآكل الواضح في الركائز الثلاث للعلاقات الاستثنائية، وهي القيم المشتركة، والمصالح المتبادلة، والاتجاهات السياسية داخل الجالية اليهودية الأمريكية، ويشير إلى أن هذا التآكل لا يبشر بخير.

ويرى أن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكمن فقط في التغيرات البنيوية التي يشهدها العالم، بل أيضًا في تآكل عناصر العلاقة الاستثنائية، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الأمنية، وكذلك الرابط العاطفي الذي كان يجمع بين المجتمع اليهودي الأمريكي وإسرائيل، وهي عناصر لم تعد بديهية كما كانت في السابق.

ويعلل شتاين رؤيته بالإشارة إلى أنه، وعلى مدى أعوام طويلة، كان من الممكن دعم التقدير الذي يفيد بأن إسرائيل تستطيع مواصلة تحدّي الولايات المتحدة، بل وحتى الإضرار بمصالحها في الشرق الأوسط، من دون أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن دعمها المبدئي لها. ومع ذلك، يبرز السؤال: هل ستتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها المستقبلية إذا سعت إليها بطرق يمكن أن تمسّ بالأولويات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، من دون أن تُلحق الضرر بأساس العلاقات بين الدولتين؟

وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، يستحضر شتاين قول الكاتب الأمريكي إرنست همنغواي عندما وصف الإفلاس أنه يحدث بطريقتين: بالتدريج، ثم فجأة. في جوهر هذا القول، تكمن الفرضية القائلة إن العمليات التاريخية والسياسية غالبًا ما تحدث على مدى زمني طويل، ويمكن تتبّعها أو تجاهلها، لكنها عندما تنضج، تؤدي إلى نتائج تبدو كأنها أحداث مفاجئة. وفقط في تلك اللحظة تُطرح الأسئلة بشأن أسبابها، وإن كان بالإمكان منعها.

ويرى أن هجوم حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر يشكل مثالًا على هذا النوع من العمليات، حيث يعكس واقعًا تراكمت مؤشراته على مدى سنوات، إلى أن وقع الانفجار.

ويقول إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تنطوي كذلك على إمكانية التطور على هذا النحو. ويشير إلى أن هذه العلاقات الخاصة تستند إلى ثلاث ركائز أساسية بدأت، على مرّ الأعوام، تُظهر تصدّعات، وهذه التصدعات آخذة في الاتساع في الوقت الحالي، بعضها ناجم عن سياسات إسرائيل نفسها، وأخرى هي نتيجة عمليات داخلية أميركية وعالمية تُلقي بظلالها على العلاقات الثنائية.

ويتساءل شتاين هنا ما إذا كان من الممكن ترميم هذه التصدعات، أم أن العالم يقف على أعتاب نهاية عهد وبداية عهد جديد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، سيكون أقل تقاربًا وأقل استثنائية.

ويستعرض هذه الركائز الثلاث بالتفصيل، ويبدأ بالركيزة الأولى، وهي القيم المشتركة. ويقول إن الولايات المتحدة لطالما فهمت ذاتها على أنها أمة ذات رسالة عالمية، تسعى لنشر الخير، ويتجلّى ذلك، على سبيل المثال، في دخولها الحرب العالمية الأولى كما أعلن الرئيس وودرو ويلسون، من أجل جعل العالم آمنًا للديمقراطية.

ويضيف شتاين أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبصورة أوضح منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت الولايات المتحدة زعيمة للعالم الغربي وقائدة للنظام الليبرالي الرأسمالي، مسترشدة بمبادئ المحافظة على النظام الديمقراطي، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. وقد اعتُبرت إسرائيل في هذا السياق دولة تستلهم قيماً مشابهة لتلك التي توجه المجتمع الأمريكي الديمقراطي، وجزءًا من العالم الغربي، ومن هنا جاء الاستعداد الأمريكي لدعمها ومساندتها.

غير أن الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب عبّرت عن توجه مختلف تمامًا عن ذلك الذي ساد في معظم الإدارات الأمريكية السابقة. فجوهر هذا التوجه تمثّل في التخلي عن النظام الليبرالي، والتشكيك في أهمية التحالفات الدولية، ورفع شعار “أمريكا أولًا”، وفي الوقت ذاته “ترامب أولًا”. ويشير شتاين إلى أن هذا التوجه الجديد ترافق مع تآكل متواصل في دعم إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وتحوُّل الدعم الأمريكي لها من قضية إجماعية إلى مسألة خلافية، وهو ما يعود جزئيًا إلى السياسات الإسرائيلية التي عكست انحيازًا واضحًا إلى الحزب الجمهوري.

أما الركيزة الثانية فهي المصالح المشتركة، التي تشكّلت خلال فترة الحرب الباردة والصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية. فقد تميزت تلك المرحلة بتطابق في المصالح في مواجهة عدو مشترك تمثل في الاتحاد السوفياتي وشركائه في الشرق الأوسط، الذين سعوا إلى تدمير إسرائيل. في ذلك الوقت، نظرت الولايات المتحدة إلى إسرائيل باعتبارها حليفًا في الجهد الإقليمي والعالمي لطرد نفوذ الاتحاد السوفياتي.

ومع انتهاء الحرب الباردة وزوال التهديد السوفياتي، برز تهديد مشترك جديد تمثّل في ما يسمى الإرهاب في الشرق الأوسط والإرهاب الدولي، وظلت إسرائيل، التي كانت مصمّمة على محاربة هذا الإرهاب، شريكة ذات صلة بالمصالح الأمريكية.

غير أن شتاين ينبّه إلى أن الدعم الإيراني المتواصل للتنظيمات المسلحة مثل حركة “حماس”، و”حزب الله”، وميليشيا الحوثي، وميليشيات أخرى مدعومة من إيران، يُعتبر تهديدًا مباشرًا لإسرائيل أكثر مما هو تهديد مباشر للمصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي ما يتعلق بإيران، يقول شتاين إن التهديد يبدو مشتركًا، لكنه محدود. ففي حين ينظر كثيرون في إسرائيل إلى التهديد الإيراني على أنه تهديد وجودي، سواء على الصعيد النووي أو الصاروخي أو التخريبي، فإن الأمر يختلف في الولايات المتحدة، التي ترى في إيران تهديدًا لحلفائها في المنطقة، ومن هنا، تهديدًا غير مباشر لمصالحها، وهذا التباين يُعد مصدر احتكاك مستمر بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

ويُشير شتاين إلى محور خلاف إضافي يتمثّل في القضية الفلسطينية، التي اكتسبت أخيرًا بُعدًا جديدًا من الإلحاح في ظل الحرب الجارية في قطاع غزة، وفي سياق خطط الرئيس ترامب الواسعة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على أساس علاقات محسّنة مع دول الخليج، لخدمة مصالحه ومصالح عائلته الاقتصادية، كما تجلّى ذلك خلال زيارته لتلك الدول.

وحسب شتاين، تُشكّل الحرب المستمرة في غزة، وخاصة قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين لدى حركة “حماس”، عقبة أمام مساعي ترامب لتأسيس واقع جيوسياسي جديد في المنطقة يتمثل في ائتلاف مؤيد للولايات المتحدة، ويكون بمثابة ثقل مضاد لإيران وحلفائها، بما في ذلك روسيا والصين.

ويضيف أن أحد الأهداف المرحلية لهذا المشروع هو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، غير أن رفض الأخيرة اتخاذ خطوات نحو تطبيق حل الدولتين يُعد العقبة الأساسية أمام تحقيق هذا الهدف. وبهذا المعنى، فإن إسرائيل، في الوقت الراهن، تُعرقل المساعي الأمريكية لتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام. علاوة على ذلك، فإن المكانة المحورية التي تحظى بها السعودية في سياسة ترامب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل بوصفها الحليف الأهم للولايات المتحدة في المنطقة.

ويرى شتاين أن أحد الاختبارات الحاسمة لأهمية إسرائيل الاستراتيجية في نظر الإدارة الأمريكية سيكون القرار الذي ستتخذه واشنطن بشأن المساعدات الأمنية لإسرائيل في الأعوام القادمة.

أما الركيزة الثالثة من ركائز العلاقة الثنائية، فهي الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، والتي لطالما نُظر إليها على أنها جسر بين المجتمعين والدولتين. إلا أن هذه الركيزة أيضًا تشهد تصدعات واضحة في الفترة الأخيرة. فقد أثار تحوُّل إسرائيل إلى قضية خلافية بين الحزبين انقسامات داخل الجالية اليهودية نفسها، التي ما زالت غالبيتها تصوّت لمصلحة الحزب الديمقراطي، رغم مواقفه النقدية من سياسة إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويخلص شتاين إلى أن الجالية اليهودية الأمريكية برمتها تواجه اليوم ضرورة التصدي لتصاعد معاداة السامية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول واندلاع الحرب في غزة، في ظل اتجاه مقلق يتمثل في تزايد انكفاء الجيل الشاب اليهودي عن دعم إسرائيل.