تحذيرات إسرائيلية: غياب خطة “اليوم التالي” في غزة قد يعيدنا إلى ما قبل 7 أكتوبر.. ولسيطرة “حماس” على الضفة

الناصرة- “القدس العربي”: حذّر ضباط كبار في جيش الاحتلال من أنه دون تحديد “اليوم التالي” في غزة، ستعود إسرائيل إلى السادس من أكتوبر، وستشهد الضفة الغربية عملية “غزونة”، في حين تؤكد مصادر صحفية عبرية أن تدمير مستشفى “كمال عدوان” يندرج ضمن مساعي تهجير شمال القطاع.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، الإثنين، بالتزامن مع مقتل جندي وإصابة ضابط إسرائيليين في شمال القطاع، عن ضباط كبار في جيش الاحتلال قولهم إن “حماس” تنجح في ترميم ذاتها، رغم الضربات العسكرية التي تلقتها، فيما تبقى إسرائيل بدون إستراتيجية.

“يديعوت أحرونوت”: من أجل تحقيق الهدف بإسقاط حكم “حماس”، ينبغي الحسم بين خيارين؛ نقل عصا الحكم للسلطة الفلسطينية، أو بناء حكم عسكري

وأضافت الصحيفة: “من أجل تحقيق الهدف بإسقاط حكم حماس، ينبغي الحسم بين خيارين: نقل عصا الحكم في القطاع للسلطة الفلسطينية، أو بناء حكم عسكري، لكن نتنياهو اختار الخيار الثالث، وهو القرار بعدم اتخاذ قرار”، محذرين من أن واقع الحال في غزة سينتقل إلى الضفة الغربية في ظل عدم وجود بديل سلطوي لـ “حماس” في غزة.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها المنشور كعنوان رئيس في عددها اليوم: “في حين أن مناطق واسعة من الشرق الأوسط قد تغيرت جداً في الشهور الأخيرة، فإن إسرائيل تبدو عالقة في بعض النقاط”.

وأضافت: “كما كان في مرحلة مبكرة من الاجتياح البري عندما حقق الجيش مكاسب مفاجئة، اليوم أيضاً تحذر جهات عليا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن فقدان الانشغال باليوم التالي في غزة سيعيدنا إلى السادس من أكتوبر”.

وتوضح الصحيفة العبرية أن هذه الجهات الأمنية العليا مطلعة على ما يجري داخل القطاع، ومؤيدة للصفقة الآن، كاملة أو جزئية.

وتنقل عنها قولها: “لا يستطيع نتنياهو القول لم أعلم، فهذه الجهات ذاتها نبّهته، وما تزال مرة تلو مرة، وتقول له إن عدم التداول واتخاذ قرار حول إدارة القطاع والسيطرة المدنية فيه بعد الحرب سيقود إلى حالة تعيد فيها “حماس” ترميم ذاتها سلطوياً وتدير الأمور كما فعلت في الماضي”.

وتضيف: “بدون خيار بديل لن يكون مناص من عودة حكم حماس، ولذا ينبغي اتخاذ قرار الآن، وقبل الصفقة. حتى بعد صفقة صغيرة ستستعيد حماس سيطرتها الكاملة. بدون قرار سنفقد منجزات الحرب، ولن نحقق أحد أهدافها: إسقاط حماس”.

وتوضح “يديعوت أحرونوت” أن هذا هو موقف مشترك لجهات قيادية في الجيش وفي “الشاباك”، منوهة أنها فهمت ما لم يفهمه المستوى السياسي، أو يرفض القبول به، وأن “حماس” رغم تدمير قدراتها العسكرية فإنها تحتفظ بقدراتها السلطوية داخل القطاع.

وتعتبر الصحيفة أن تفسير ذلك بسيط: “90% من أهالي غزة يتركزون في منطقة المواصي، حيث لا يتواجد الجيش الذي يقصف أحياناً فيها، والغزيون لا يرون جنوداً إسرائيليين، بل يرون رجالات حماس الذين يتحكمون بهم بقوة”.

ورداً على سؤال لماذا لا يثور الغزيون ضد “حماس”، تنقل الصحيفة العبرية عن ضابط إسرائيلي قوله إنه إذا حاولت حمولة التمرد فإن “حماس” ستجهز عليها، وعلانية، بيد أن هذه ليست المشكلة الأخطر، بل هناك مشكلتان أخريان: “لا توجد قيادة للتمرد، كما في سوريا على سبيل المثال، مثلما لا توجد طاقة للجمهور الغزي، والحل إسقاط حماس، لكن هذا حتى الآن مجرد شعار”.

القتل والموت بردًا وجوعًا

وفي سياق متصل، يوجّه محرر الشؤون البرلمانية في “يديعوت أحرونوت”، عاميحاي أتالي، انتقادات مطابقة لحكومة الاحتلال، ويقول اليوم إنه ليس هكذا يحاربون وينتصرون، ويعلل ذلك بالقول: “نواصل رقص التانغو مع العدو الأضعف منذ 15 شهرًا، والجيش عالق في غزة داخل دائرة مفرغة ميؤوس منها. إن الدخول إلى جباليا للمرة الثالثة يبرهن أنه دون تغيير في فهم المواجهة مع حماس لا يمكن التغلب عليها نهائيًا. نسير خطوة للأمام ونسدّد الأثمان بقتلى وجرحى، ولا أحد يعرف السبب لماذا نقوم فورًا بخطوتين للخلف… نخلي المكان ونتيح لحماس العودة، وهذا أيضًا من أجل نتقدم من جديد خطوة للأمام”!

تأتي هذه الانتقادات الإسرائيلية بالتزامن مع الكشف عن قتل جندي جديد وإصابة ضابط في غزة أمس، بيد أن الثمن الكبير يسدده المدنيون في غزة الآن جراء القصف المتوحش والتجويع والبرد في ظل طقس عاصف بارد.

فيما تتواصل الانتقادات في العالم لاستهداف همجي لمستشفى “كمال عدوان”، تواصل صحيفة “هآرتس” العبرية التغريد خارج السرب الإسرائيلي، وتبدد الصمت على جرائم الاحتلال في القطاع، وذلك في افتتاحيتها اليوم، داعية للكف عن استهداف المستشفيات الفلسطينية. وفي تقرير آخر، تكشف “هآرتس” عن استمرار التنكيل بالأسرى الغزيين والتسبّب بقتلهم وتغييبهم عن أهاليهم، منوهة أن جيش الاحتلال يرد بالقول “لا معلومات لدينا” عند كل سؤال لعائلة فلسطينية تبحث عن ابنها الأسير، ولاحقًا يتضح إما أنه قُتل أو أُصيب أو سُجن في مكان مجهول.

ضم وتهويد شمال القطاع

كما تنشر “هآرتس”، اليوم، بشكل موسع وقائع تحقيق صحيفة “نيويورك تايمز” منذ أيام حول جرائم الجيش (الذي قال عنه وزير الأمن الأسبق موشيه يعالون إنه لم يعد الأكثر أخلاقية في العالم، ويقترف بتعليمات من الحكومة جرائم حرب في غزة)، الذي يصدر تعليمات لضباطه باستهداف قيادات “حماس” حتى لو تسبب ذلك بقتل عشرات المدنيين من النساء والأطفال في كل قصف متوحش وغير مسبوق”.

وتشدد “هآرتس” على أن استهداف المستشفيات، خاصة مستشفى “كمال عدوان”، هو جزء من عملية تدمير وتهجير قطاع غزة وطرد سكانه منه.

وفي الأمس، أكد محرر “هآرتس”، ألوف بن، ذلك، وقال، في سياق حديثه عن الغايات غير المعلنة للحرب على غزة، إن إسرائيل تسعى لاستكمال تهجير الغزيين من شمال القطاع، تمهيدًا لحكم عسكري فيه، وربما ضمه والاستيطان به لاحقًا.

“يديعوت أحرونوت”: في حين أن مناطق واسعة من الشرق الأوسط قد تغيرت جداً في الشهور الأخيرة، فإن إسرائيل تبدو عالقة في بعض النقاط

صورة ساخرة

أمام الانتقادات الخارجية والداخلية يواصل نتنياهو تعطيل الصفقة، ويواصل الحرب على غزة وعلى الغزيين، فيما يخضع هو نفسه لعملية جراحية للبروستاتا داخل مستشفى هداسا في القدس المحتلة، تضطره لوقف عمله لعدة أيام. وقبيل خضوعه للعملية الجراحية وتخديره قبلها بالكامل، قام بتعيين وزير القضاء لافين قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، فيما عيّن وزير الأمن كاتس رئيسًا للكابينت، ريثما يعود لمزاولة عمله.

ويحيل كاريكاتير ساخر لـ”هآرتس”، اليوم، لتسلّط نتنياهو على الحكم في إسرائيل، ومهاجمة كل مناهضيه، حيث يظهر فيه وهو على سرير المرض، قبيل إدخاله غرفة التخدير والعمليات الجراحية، وهو يقدم قصاصة ورق لكاتس ولافين وهما يرافقانه في لحظاته الأخيرة قبيل العملية وقد جاء فيها: “إذا تَجرّأ أحدهم على رفع رأسه، فهذا رقم تلفون سارة”.

ويمكث نتنياهو في المستشفى وحيدًا، فقد لحقت زوجته سارة ابنها يائير، المقيم في الولايات المتحدة منذ عامين، وهذا ما دفع مراقبين لتوجيه الانتقادات مجددًا لها، كما فعل المعلق السياسي في “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، متحدثًا عن “حضرة الغياب”، ويقول، في انتقاده لسفرها الطويل غير المفهوم إلى ميامي، إنه ما كان ممكناً، أخلاقيًا، السؤال عن سارة نتنياهو لولا أن زوجها دفعها بإرادته نحو الواجهة، وتورطها في التدخل في الشؤون العامة.