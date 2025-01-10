تحذيرات غربية لسوريا بخصوص الجهاديين الأجانب في الجيش

دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات: في وقت سمع فيه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي التقاه في دمشق، تصريحات إيجابية عن “منع الهجرة غير الشرعية”، حذر مبعوثون أمريكيون وفرنسيون وألمان، حكام دمشق الجدد، من تعيينهم لجهاديين أجانب في مناصب عسكرية.

وقال مصدران مطلعان إن مبعوثين أمريكيين وفرنسيين وألمان حذروا الحكام الجدد في سوريا من أن تعيينهم لجهاديين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية.

وقال مسؤول أمريكي إن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأمريكي دانييل روبنشتاين والحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع يوم الأربعاء في القصر الرئاسي في دمشق.

وقال المسؤول “هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة”.

وأوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنالينا بيربوك طرحا أيضا قضية المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من يناير/ كانون الأول. تزامن ذلك مع لقاء جمع الشرع، مع تاياني الذي قال خلال مؤتمر صحافي في بيروت التي وصل اليها من دمشق: “الشرع قال إنه مستعد لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة مهربي المخدرات. هذان التزامان مهمان جدا لإيطاليا”.

وأضاف “لا أريد أن يبقى البحر الأبيض المتوسط مقبرة للمهاجرين، بل نريده أن يكون بحرا للنمو والتجارة”.

وتوافد مسؤولون أوروبيون إلى دمشق للقاء الشرع الذي وصل إلى السلطة في 8 كانون الأول/ديسمبر بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. وكان تاياني التقى في وقت سابق نظيره السوري، أسعد الشيباني، الذي أعلن أنه سيقوم بجولة أوروبية، هي الأولى منذ سقوط الأسد.