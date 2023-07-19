تحذيرات فلسطينية من خطط استيطانية في ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم ودعوات للتصعيد يوم الجمعة

غزة – “القدس العربي”:

تزايدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جديدة للمستوطنين، مع تحضيراتهم لإحياء ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، والتي بدأت بمسيرات نظموها في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وهددت جهات فلسطينية بـ “الانفجار” في وجه الاحتلال، ودعت لاعتبار يوم الجمعة القادم، يوما لإسناد المدينة المحتلة.

وحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من خطورة وتداعيات هذه المسيرات التي ينظمها المستوطنون، وتجوب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وقال معقبا على الأخيرة التي نظمت مساء الثلاثاء “إن الحرب الدينية في تصاعد مستمر”.

وأشار إلى أن المستوطنين يحاولون من خلال هذه المسيرات التي تجوب شوارع البلدة القديمة، “إثبات وجود لهم عبر رفع الأعلام الإسرائيلية”.

وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، أن الشعب الفلسطيني ما زال يفشل مخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة والقدس.

وشدد بدران على أن المقاومة الفلسطينية “تدافع بكل ما تملك عن جميع الأراضي الفلسطينية، وعنواننا الأول القدس”.

وفي السياق، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وتأديتهم “طقوسا تلمودية”، علنية وجماعية في باحات المسجد، “مقدمة لتصعيد جديد يستهدف مدينة القدس، وجزءا لا يتجرأ من مخططات الاحتلال لفرض التقسيم المكاني والزماني في الأقصى”.

وأكدت الجبهة الشعبية أن الاحتلال الإسرائيلي بتصعيده للعدوان على مدينة القدس وتواصل عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني وارضه “لن يحصد منه إلّا الخيبة والفشل”.

وفي سياق المبادرات الرامية لإسناد أهل القدس المحتلة، الذين يعانون من ويلات الاحتلال وخطط الاستيطان، أعلنت مؤسسة “قدسنا الوقفية”، اختتام مشروع ترميم 17 منزلا في المدينة، ضمن برنامج المساعدات الانسانية “مشروع تحسين ظروف السكن” التي تنفذه المؤسسة، للعام الثامن على التوالي.