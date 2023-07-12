تحذيرات من فرار أفاعي وحيوانات مفترسة من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأردن- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: حذر خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي من فرار أعداد كبيرة من الأفاعي والخنازير من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي الأردنية في الأغوار الشمالية؛ هربا من الحرائق المشتعلة على الحد الفاصل مع فلسطين منذ ساعات غروب يوم الثلاثاء.

وقال الجيزاوي، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الأردنية، إن النيران تمتد لمسافات طويلة في الأغوار الفلسطينية، وتعمل الحرارة الشديدة على فرار الأفاعي والخنازير نحو الأماكن الأكثر أماناً.

وتتعامل كوادر الدفاع المدني منذ الليلة الماضية مع حريق كبير في منطقة الكريمة على الشريط الحدودي في الأغوار الشمالية، حيث شب الحريق في أعشاب جافة بمساحة تقدر بنحو 500 دونم.

ويعاني المزارعين الأردنيين من آثار الحرائق المدمرة على مزروعاتهم كل عام، إضافة إلى خطر الأفاعي عليهم وعلى عائلاتهم.