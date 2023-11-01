تحذير أممي من “تزايد كبير” باعتداءات المستوطنين بالضفة وواشنطن تصف عنفهم بـ “مزعزع للاستقرار”

نيويورك: حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من “تزايد كبير” في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أشار فيه إلى نزوح 820 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأضاف مكتب “أوتشا” أن متوسط اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ارتفع من 3 إلى 7 اعتداءات يومياً.

وأفاد بأنه وخلال هذه الفترة شهدت تسجيل 171 اعتداء من قبل مستوطنين على الفلسطينيين.

وأدت قيود التنقل هذه إلى توقف المساعدات الإنسانية، بحسب بيان “أوتشا”.

واختتم البيان بالإشارة إلى مواصلة المستوطنين تهديد الفلسطينيين عبر استخدام الأسلحة أيضاً.

واشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل كبير”

من جهتها وصفت الولايات المتحدة الأربعاء العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل كبير” وحضت إسرائيل على ضبطهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية “مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضر للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية”.

وتسببت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في خسائر بالأرواح والممتلكات، إلى جانب تقييدها وعرقلتها حرية تنقل الفلسطينيين.

(وكالات)