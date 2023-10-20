تحذير أممي من تعرض الفلسطينيين لـ “إبادة جماعية”

جنيف: حذر خبراء أمميون من تعرض الفلسطينيين لـ “إبادة جماعية”، داعين إلى الحيلولة دون ذلك.

جاء ذلك في تقرير أعده فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وصفوا فيه القصف الإسرائيلي للمدارس والمشافي في فلسطين بأنه “جرائم ضد الإنسانية”.

وأوضح التقرير أن القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفر عن استشهاد أكثر من 470 مدنيا وإصابة مئات آخرين جراء بقائهم تحت الأنقاض.

وأضاف أن قصف المستشفى الأهلي المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.

وأشار إلى أن اليوم نفسه شهد قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومخيمين للاجئين مكتظتين بالسكان.

الخبراء الأمميون أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي تشديد إسرائيل حصارها المتواصل منذ 16 عاما على غزة، وحرمان قرابة 2.2 مليون شخص من الاحتياجات الأساسية، إلى “نتائج إنسانية وقانونية كبيرة.”

كما أفاد التقرير بأن هناك خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم.

ودعا الخبراء إلى الحيلولة دون تعرض الفلسطينيين لـ “إبادة جماعية”، مؤكدين ضرورة “إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين”.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(الأناضول)