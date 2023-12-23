سياسة | دولي

تحذير إيراني لروسيا بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات: ردّنا العملي سيراه الجميع

منذ 18 دقيقة

رئيس مجلس الشوري الإيراني محمد باقر قاليباف، في 4 نوفمبر 2023- ا ف ب

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طهران: أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أن”البرلمان قد ردّ عملياً على مزاعم الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث من خلال تكليف الحكومة بتطوير هذه الجزر”، وقال إنه يتعيّن على روسيا أن تكون حذرة من استغلال الغرب لأخطائه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني كان يعلق على بيان منتدى التعاون الروسي العربي السادس، الذى عقد مؤخراً بالمغرب.

وكتب قاليباف، عبر صفحته على موقع “إكس”، أنه “في البرنامج السابع، قد كلفت الحكومة بتطوير مدينة بوموسى والجزر الثلاث في مختلف المجالات، بما فيها التجارة، والاقتصاد الموجه نحو البحر، والتعليم العالي، والعلاج، وما إلى ذلك”.

وأكد: “هذا هو رد إيران العملي على الإمارات، وسيرى الجميع مدينة بوموسى مختلفة تماماً عما كانت قبله كجزء من وطننا العزيز”.

وحذر قاليباف روسيا قائلاً: “إن العلاقات مع روسيا تقوم على المصالح الوطنية الإيرانية والاحترام المتبادل، وإن أي ادعاء يهدف إلى المساس بسلامة أراضي إيران هو بالتأكيد مخالف لهذه المبادئ، وسيتم تقييمه على هذا الأساس من قبل إيران، وسيقابل برد جدي”.

(د ب ا)

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