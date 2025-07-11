تحذير رسمي لمؤسسة خيرية إسلامية في بريطانيا بعد نشر فيديو يدعم حماس

لندن: تلقت مؤسسة خيرية إسلامية في المملكة المتحدة، تحذيرا رسميا، بعد نشر مقطع فيديو يدعم حركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

ونشرت مؤسسة مركز المنار الخيرية ومقرها كارديف مقطع الفيديو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وفي أعقاب نشر مقطع الفيديو، أطلقت مفوضية المؤسسات الخيرية تحقيقا بشأن المنشور، الذي قالت إنه “يمكن فهمه على إنه إظهار للدعم” لميليشيا حركة حماس الفلسطينية التي تقف وراء الهجمات.

وأضافت أنها وجدت الآن سوء سلوك أو سوء إدارة أو الاثنين معا من جانب الأمناء وأصدرت لها أمرا يطالبها باتخاذ إجراءات بشأن استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المؤسسة الخيرية، التي تدير مسجدا في كارديف، لديها أهداف تشمل تعزيز التعليم الإسلامي ودعم العلاقات المجتمعية والانسجام الديني.

(د ب أ)