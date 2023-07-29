تحذير في الولايات المتحدة من “مواد غريبة” في الفلافل المجمدة

واشنطن- “القدس العربي”: حذرت متاجر تريدر جوز ( Trader Joe’s ) في الولايات المتحدة من وجود “مواد غريبة” من بينها حبيبات صخرية في الفلافل المجمدة، التي تبيعها في مختلف المدن الأمريكية.

وقالت سلسلة المتاجر المعروفة في بيان إنه تم بيع الفلافل في الولايات التالية: ألاباما، أركنساس، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، فلوريدا، جورجيا، آيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ماساتشوستس، ماريلاند، مين، ميتشيغان، مينيسوتا، ميسوري، نورث كارولينا، نيو هامبشاير، نبراسكا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوهايو، بنسلفانيا، رود آيلاند، ساوث كارولينا، تينيسي ، تكساس، فيرمونت، ويسكونسن وواشنطن العاصمة.

ويهدف الإعلان إلى استرجاع جميع الكميات الموزعة على التجار والزبائن، وفقاً للتقاليد الصحية الرسمية الأمريكية قبل أن يتعرض أي شخص لسوء.

وفي وقت سابق، حذرت متاجر “تريدر جوز” من وجود “حشرات” داخل حساء البراكلي ولكنها قالت إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات مرضية.