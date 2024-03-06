تحذير لبايدن بسبب دعمه لإسرائيل..19% من ناخبي مينيسوتا يصوتون بـ“غير ملتزم” في الانتخابات التهميدية للديمقراطيين 

مينيسوتا- “القدس العربي” فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا يوم الثلاثاء الكبير، لكن التصويت الاحتجاجي حصل على دعم كافٍ للفوز بـ 11 مندوبًا في المؤتمر الوطني.

وأكد “حزب العمال الديمقراطي” في مينيسوتا يوم الأربعاء أن بايدن فاز بـ 64 من أصل 75 مندوبًا متاحًا في الولاية، في حين فاز خيار الاقتراع “غير الملتزم” بـ 11، مما يشير إلى قوة إحباط الناخبين من الرئيس بشأن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة.

وتأتي نتائج ولاية مينيسوتا في أعقاب حملة “غير ملتزم بها” في ميشيغان، الأسبوع الماضي، والتي فازت بما لا يقل عن مندوب واحد ، حتى مع فوز بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية في تلك الولاية أيضًا.

كانت حملة “استمع إلى ميشيغان” تضغط من أجل إجراء تصويت احتجاجي أولي – مع اختيار خيار الاقتراع “غير الملتزم به” على بايدن – لإرسال رسالة إلى الرئيس الحالي حول موقفه غير الاخلاقي من الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

يشعر العديد من التقدميين والأمريكيين العرب بالاستياء من تصرفات الإدارة وسط الحرب، ويأمل منظمو الجهود “غير الملتزمة” في تضييق الخناق على بايدن لتغيير المسار.

وقد عزز نجاح حملة ميشيغان آمال الطرف الثالث وألهم العديد من منتقدي بايدن لمحاولة تكرار النتائج في الانتخابات التمهيدية في ولايات أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن جهد “التخلي عن بايدن” الأوسع من شأنه أن يجعل الناخبين يديرون ظهورهم لشاغل المنصب في الانتخابات العامة، حسبما ذكر موقع “ذا هيل ” القريب من الكونغرس.

واعترف مسؤول في حملة بايدن بجهود ميشيغان ، قائلاً إن الفريق سيعمل بجد لكسب كل صوت وأن بايدن يعمل من أجل السلام في غزة. هناك، فاز بايدن بأكثر من 80 بالمئة من الأصوات، بحسب المقر الرئيسي لمكتب القرار، في حين حصل “غير الملتزمين” على نحو 13 بالمئة بأكثر من 100 ألف صوت.

وفي الانتخابات التمهيدية في ولاية مينيسوتا، فاز بايدن بنسبة 70 في المائة من الأصوات، وفقًا لأحدث إحصاء من المقر الرئيسي لمكتب اتخاذ القرار، في حين حصل “غير الملتزمين” على أكثر من 45 ألف صوت ليصل إلى حوالي 19 في المائة – وهو أداء أفضل من منافسي بايدن البعيدين.

وأظهرت الجهود أيضًا نتائج في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى، مع عشرات الآلاف من الأصوات لصالح خيار “عدم التفضيل” في نورث كارولينا وماساتشوستس . حتى عندما يروج الرئيس لموجة انتصاراته ليلة الثلاثاء ، فإن ذلك يشير إلى نقطة ضعف لبايدن في حزبه بينما يحاول الفوز بفترة ولاية أخرى في سباق يبدو أنه سيكون بمثابة مباراة العودة مع الرئيس السابق ترامب في نوفمبر.