تحذير للإسرائيليين: ستكون نهايتكم على يد حزب الله

إسحق بريك

تصريح وزير الدفاع غالنت في محادثة له مع الضباط والجنود على الحدود الشمالية حول نقل مركز ثقل الجيش إلى الشمال، واحتمالية عملية برية قريبة ضد حزب الله، هو تصريح مقلق. وقد صرح بذلك نتنياهو ورئيس الأركان هاليفي أيضاً. الثلاثة لم يحققوا أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة: “القضاء على حماس وتحرير جميع المخطوفين”. لكن حماس عملياً تسيطر الآن على كل أرجاء القطاع ومدينة الأنفاق وكل مجالات حياة السكان، ولا يملك الجيش الإسرائيلي أي طريقة لاستئصال سلطتها حتى لو كانت أضعف مما كانت. استمرار القتال فقد هدفه، وحرب الاستنزاف تدمر كل شيء طيب في إسرائيل: الاقتصاد، العلاقات الدولية، مناعة المجتمع ودافعية الجنود. عدد كبير في الاحتياط يرفضون الخدمة مرة تلو الأخرى.

مع تجاهل هذه المعطيات الخطيرة، يخطط نتنياهو وغالنت وليفي لشن عملية برية ضد حزب الله في لبنان. ربما يتسبب الهجوم بضربة شديدة ونهائية لإسرائيل. الجيش الذي لم ينجح في القضاء على حماس لن يقضي على حزب الله، الذي يضاعف بمئات المرات قوة حماس. ولأن قيادة الجيش الإسرائيلي العليا قلصت الجيش البري بـ 66 في المئة من قوته التي كانت قبل عشرين سنة، فلا توجد قوات لإبقائها في المناطق التي يحتلها الجيش، ولا توجد قوات لاستبدال القوات المقاتلة. لذلك، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مناطق احتلها من قبل كما حدث في القطاع وكما سيحدث في لبنان. لا جدوى من احتلال منطقة والخروج منها، لأن حزب الله سيعود إليها فوراً.

المشكلة الرئيسية في العملية البرية ضد حزب الله هي أنها قد تؤدي إلى حرب متعددة الساحات، يتم فيها إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والمسيرات نحو الجبهة الداخلية، وستندلع حرب على خمس جبهات برية على الأقل: لبنان، هضبة الجولان، “يهودا والسامرة”، انفجار المتطرفين في إسرائيل، واختراق قوات تؤيد إيران لحدود الأردن واستمرار القتال في قطاع غزة. تقريباً جميع القوات البرية ستتركز في الشمال لمحاربة حزب الله، ولن تبقى قوات للدفاع في القطاعات الأخرى. سيُعرض الجيش الإسرائيلي في العالم كجيش ليس له عمود فقري أو قدرات.

المأساة الكبيرة التي لم يدركها كثيرون حتى الآن هي تدهور الجيش الإسرائيلي في العشرين سنة الأخيرة، الأمر الذي لا يمكنه من الانتصار في الحرب. تصريحات نتنياهو وغالنت وهليفي تستند إلى قدرات غير موجودة. وهي تصريحات لذر الرماد في عيون الجمهور، وتعرض وجودنا للخطر، وتؤدي إلى تحطم صفقة التبادل ووقف القتال – الطريقة الوحيدة للخروج من النفق إلى النور.

مصدر أمريكي رفيع مطلع على وضع إسرائيل، حذر من احتمالية اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. وأشار إلى أن “التصعيد قد تكون له نتائج كارثية وتداعيات غير متوقعة”. وقال أيضاً بأنه يمكن منع حرب كبيرة بين إسرائيل وحزب الله، وإذا اندلعت فسيكون الثمن باهظاً على الطرفين. “ربما يقتل الآلاف أو عشرات الآلاف، وسيحدث ضرر كبير للبنى التحتية. أنتم، إسرائيل، لن تدمروا حزب الله بسهولة، ولن تحققوا كما يبدو معظم الأهداف. ستستمر الحرب لفترة طويلة، وكثير من الناس سيموتون في الطرفين. لن يعود سكان الشمال إلى بيوتهم بسرعة، وفي نهاية المطاف ستنتهي هذه الحرب باتفاق توضع خطوطه مسبقاً. لذلك. نحاول التوصل إلى هذا الاتفاق الآن”، قال المصدر.

هآرتس 16/9/2024