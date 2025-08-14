تحذير: ما يجري في الضفة الغربية حرب حقيقية.. وتمهيد للطرد

هاجر شيزاف

تجري في الضفة الغربية في هذه الأيام حرب حقيقية، تديرها مليشيات مستوطنين، من بينها جنود في الاحتياط والجيش النظامي، ضد الفلسطينيين. لها عدة جبهات: الأولى، على شكل طرد تجمعات الرعاة التي هي الخلية الأضعف في المجتمع الفلسطيني. عدد سكانها قليل، وتعتمد على الرعي في المناطق المفتوحة، لذلك من السهل إفقارها وعزلها. هذه التجمعات يتم طردها بوتيرة سريعة منذ بداية الحرب. الجبهة الثانية، التي وجدت التعبير في ازدياد حالات قتل فلسطينيين على يد المستوطنين في الفترة الأخيرة، موجهة للقرى الكبيرة والمأهولة بالسكان. المستوطنون يقيمون في إطارها بؤراً استيطانية على أراضي القرى الزراعية، ويتجولون في المنطقة ويفتعلون الاحتكاك مع السكان أو يعملون على توسيع البؤر عن طريق شق الطرق وإقامة بؤر فرعية، التي تقضم الأراضي بشكل متزايد.

سكان القرى الفلسطينية الذي يحاولون الدفاع عن أراضيهم يجدون أنفسهم في معادلة، هم بالضرورة الطرف الخاسر فيها: المستوطنون مسلحون بسلاح زودهم به الجيش أو وزارة الأمن الوطني، بل إن التجربة تظهر أن استخدام هذا السلاح بشكل دائم تجد له السلطات الإسرائيلية تبريراً، كما في حالة عودة الهذالين، حين أطلق مستوطن النار عليه وقتله قبل أسبوعين في أم الخير. وهذه الحالات تبدأ على الأغلب بسيطرة عنيفة على أراضي الفلسطينيين يتم الرد عليها على الأغلب بتجاهل السلطات.

في السنتين الأخيرتين، يبدو أن ازدياد حالات قتل الفلسطينيين على يد المستوطنين هو في علاقة عكسية مع اهتمام عام وجهد تستثمره المؤسسات، والجيش، والشرطة، والشاباك؛ لحل لغز هذه الظاهرة. على سبيل المثال، في الشهر الماضي قتل فلسطينيان في هجمات للمستوطنين قرب قرية سنجل. أحدهما، سيف الله مسلط، مواطن أمريكي جاء إلى الضفة الغربية لزيارة عائلته. هذه الحقيقة، وحقيقة ضربه حتى الموت، حصلت على اهتمام جماهيري أكبر بقليل من العادة. ورغم ذلك لم يعتقل أي مشتبه فيهم بقتله.

في 2 آب، أطلق مستوطن النار وقتل معين أصفر، أحد سكان عقربة. وهنا لم يتم تقديم أي أحد للمحاكمة. ولا حاجة لإطالة الحديث عن قتل عودة الهذالين. ماذا بخصوص ما حدث أمس في دوما عندما أطلق جندي كان في إجازة وكان يساعد في أعمال المستوطنين، النار وقتل ثمين دوابشة (35 سنة)؟ إذا حكمنا على الأمور حسب بيان الجيش الذي وصف فيه الفلسطينيين الذين رشقوا الحجارة على المستوطنين بـ”مخربين”، يبدو أن مصير هذا الملف حسم حتى قبل فتح ملف تحقيق.

القارئ الإسرائيلي مطلع على عمليات القتل هذه، إذا اطلع أيضاً، في مراحلها الأخيرة، مع أنها في معظم الحالات لا تمثل إلا نهاية القصة. وقد أثبتت ذلك زيارة في منطقة سنجل في الأسبوع الذي قتل فيه فلسطينيان في المنطقة. قمتُ بزيارة قرية أخرى على سفح الجبل، حيث قتل مسلط ومحمد شلبي، قرية اسمها جلجليا. ولدهشتي، اكتشفت أن المستوطنين يهاجمون سكان المنطقة بشكل دائم منذ أسابيع بعد أن استولوا على هذا الجبل. قتل الفلسطينيان كان تتويجاً للاستيلاء المتعنت على الأراضي الزراعية في عدد من قرى المنطقة. أحد السكان قال إن المستوطنين هاجموا أولاده وهم يلعبون بجانب المنزل، ورموا عليهم شيئاً حارقاً أحرق جلودهم. حتى من يتابع ما يحدث في المنطقة لم يدرك ذلك. الحقيقة أنه من المستحيل ببساطة رصد كل أعمال العنف القومي المتطرف والاستيلاء العنيف على أراضي الفلسطينيين من قبل المستوطنين.

النقطة التي نقف فيها الآن تطرح سؤالاً: أما زالت هناك فائدة للقول بأن أجهزة إنفاذ القانون العسكرية أو الشرطية في الضفة هي في الواقع وليس فقط نظرياً. أمس، نشر في “هآرتس” أن قائد لواء “شاي” في الشرطة، موشيه لنتشي، زار مع الوزير بن غفير بؤرة استيطانية غير قانونية بمرافقة شخصية بارزة في مشروع السيطرة على الأراضي في الضفة، اليشع ييرد. وهو ناشط يميني متطرف اعتقل في السابق بتهمة التورط في قتل أحد سكان قرية برقة (تم إطلاق سراحه بعد خمسة أيام).

في الفترة الأخيرة، كشفت في “آي 24 نيوز” محادثات بين افيشاي معلم، الذي كان منذ فترة قصيرة قائد الوحدة الخاصة في لواء “شاي” وهو الآن متهم بإعطاء الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة وسوء استخدام قوة وظيفته. المحادثات كشفت واقعاً مخيفاً لحالة قتل فلسطيني وتثير شبح قتل فلسطيني آخر، رشيد سيدا، الذي قتل بإطلاق النار عليه أثناء أعمال الشغب في قرية جت في آب 2024. حسب المنشورات، فإن ضابطة أبلغت معلم بأن عشرات المستوطنين الملثمين يتوجهون نحو القرية، وحتى إنها دعته لإرسال قوة إلى هناك مع تحذير شديد عن نشاطات تخريبية. ولكنه لم يرد. أيضاً في حالة سيدا، لا أحد تم تقديمه للمحاكمة.

فشل لواء “شاي” في حل لغز الملفات غير كاف، بل هناك إخفاقات أخرى يمكن الإشارة اليها. في الضفة الغربية تسببت وحشية جنود الوحدات الخاصة والمسؤولين عن الأمن الجاري والجنود النظاميين الذين هم من سكان البؤر الاستيطانية والمتورطين هم أنفسهم بقتل الفلسطينيين، بجدل حاد بين الشرطة العسكرية الإسرائيلية والشرطة حول من يحق له التحقيق مع الجنود الذين نفذوا جرائم ضد الفلسطينيين. هؤلاء الجنود يحملون سلاح الجيش الإسرائيلي، وكثيراً ما يستخدمون صلاحيتهم كجنود ضد الفلسطينيين، حتى لو لم يكونوا في ذلك الوقت في مهمة عسكرية كلفهم بها قادتهم.

هناك حقيقة معروفة، وهي أن أحد أساليب المستوطنين هو افتعال الاحتكاك مع الفلسطينيين عن طريق إقامة البؤر الاستيطانية. عملياً، على الأقل حتى فترة قصيرة كان في الجيش أشخاص اعتبروا توسع البؤر الاستيطانية مشكلة، لأن وجودها يخلق مجالاً للاحتكاك والعنف. وإذا كان في الجيش من يعتقدون ذلك، فإن أصواتهم ضعيفة. جولة قصيرة على الأرض تكشف أن بؤراً استيطانية غطت الضفة الغربية، وهي على كل تلة وفي كل زاوية. من يسمح بذلك هو من بين أشخاص آخرين الوزير سموتريتش الذي عطل الإدارة المدنية، التي هي في الأصل غير متحمسة لإخلاء اليهود من البؤر الاستيطانية. سموتريتش كالعادة، في محاولة للحصول على أصوات مصوتين من اليمين العميق يتفاخر بحقيقة أنه قاد إلى وقف تام تقريباً لإنفاذ القانون ضد إقامة البؤر الاستيطانية. البيانات التي حصلت عليها الحركة من أجل حرية المعلومات تظهر عمق الفجوة في إنفاذ القانون مقابل البناء غير القانوني ضد الفلسطينيين. ومن حزيران 2024 وحتى منتصف أيار 2025 تم إنفاذ القانون في 8.7 في المئة من أوامر الهدم التي صدرت ضد المستوطنين مقابل 70 في المئة من الأوامر التي صدرت ضد الفلسطينيين.

جميع هذه الأحداث تظهر أن توسيع البؤر الاستيطانية وقتل الفلسطينيين هما الشيء نفسه. هذه أداة يستخدمها المستوطنون في الوقت نفس لدفع الفلسطينيين إلى جيوب، وبعد ذلك طردهم من الضفة الغربية. الجيش والشرطة هم في أفضل الحالات أداة لعب في ملعب المستوطنين، وفي أسوأ الحالات التي أصبحت تتكرر، هم شركاء حقيقيون في تنفيذ الخطة.

هآرتس 14/8/2025