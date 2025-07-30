تحذير من تسونامي بالمحيط الهادئ بعد زلزال بقوة 8 درجات قرب سواحل روسيا

واشنطن: أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال بقوة ثماني درجات ضرب قرابة الساعة 23,25 من ليل الثلاثاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كلم وعلى بُعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وحذّر المركز الأمريكي للإنذار المبكر من التسونامي من خطر أمواج مدّ عال يتهدّد أجزاء من سواحل آلاسكا وجزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، وكذلك سواحل روسيا واليابان “في غضون ثلاث ساعات”.

وفي طوكيو، حذّرت السلطات اليابانية الأربعاء من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد زلزال بقوة ثماني درجات قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ “أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكرّرة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتمّ رفع التحذير”.

وفي 20 يوليو/ تمّوز الجاري، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.

وتُعدّ شبه الجزيرة الروسية التي تفصل بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ “واحدة من أكثر المناطق عُرضةً للزلازل في العالم”، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

(أ ف ب)