تحذير من تكرار معزوفة حصر المسؤولية في السائق

القاهرة ـ «القدس العربي»: جاء حادث المنوفية بعد أسابيع قليلة من تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الموحد الجديد، والذي يضم لأول مرة إدراج العاملات والعاملين في الزراعة ضمن مظلة الحماية القانونية، ولكن بلا أي إجراءات أو آليات حقيقية للحماية، حسب ما قالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وأوضحت في بيان أنه «بعد المطالبات المتكررة من منظمات المجتمع المدني، وخبراء حقوق العمال، والمنظمات النسوية، والجهات الأممية، باستيفاء الالتزامات الدولية لمصر بمد الحماية القانونية لكافة أشكال العمل ـ وإن كانت العاملات المنزليات لا يزلن مستثنيات ـ فقد شمل العاملات الزراعيات لأول مرة، لكن بلا أي ضمانات أو آليات تتماشى مع ظروف عملهن، ما يعمّق واقع التمييز والإقصاء القانوني العملي للعاملات اللائي هن من بين الفئات الأكثر هشاشة وتهميشا».

ولفتت إلى أن الضحايا معظمهن بين سن 14 و20 عامًا، يعملن بنظام اليومية مقابل أجر يتراوح بين 120 و130 جنيهًا، أي دون الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق حساب العمل بالساعة.

وزادت: السيارة كانت تحمل 22 شخصًا، أي ما يتجاوز طاقتها القانونية المحددة بـ15 راكبًا، في رحلة مرهقة لمسافة تقارب 60 كيلومترًا من قريتهن إلى مدينة السادات.

منظمة حقوقية دعت لتحقيق عاجل

وشددت على أن هذه الحادثة لا تعد استثناءً، بل هي تكرار لنمط إهمال ظروف عمل عاملات اليومية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات البسيطة المرتبطة بها مثل التعبئة، حيث تنقل النساء والفتيات في عربات متهالكة مكتظة، بلا تأمين أو رقابة، أو مسؤولية من أصحاب العمل أو الجهات المعنية.

وتابعت: في كل مرة، يُحصر الخطاب الرسمي في تحميل سائق المركبة المسؤولية، وتُعلن وزارة التضامن عن تعويضات مالية لأسر الضحايا، بينما تغيب المحاسبة الشاملة، وتلوذ المجالس القومية المعنية ـ كالمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ـ بالصمت، دون حتى إدانة لظروف العمل غير الآمنة أو النقل الجماعي غير الآمن لهؤلاء الفتيات.

وحذرت من استمرار تجاهل الدولة لحقوق العاملات الزراعيات، بما في ذلك حقهن في بيئة عمل آمنة، ونقل كريم، وأجر عادل، وآليات حماية قانونية مناسبة لواقع عملهن، مشددة على أن هذا الإهمال الممنهج يمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات العمل الدولية التي تطالب بحماية شاملة للعاملات في الاقتصاد غير الرسمي.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف العمل والنقل التي أدت إلى مصرع الفتيات، وتحديد مسؤولية أصحاب العمل عن وسيلة النقل وظروفها، بالإضافة للتحقيق في ظروف عملهن وأجورهن أثناء حياتهن.

كما دعت إلى مساءلة حكومية وبرلمانية بشأن استمرار استثناء العاملات الزراعيات من الحماية القانونية العملية، ومحاسبة الجهات المتقاعسة عن توفير رقابة حقيقية على بيئة العمل والنقل في هذا القطاع وخاصة في تلك الواقعة.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الموحد الجديد بشكل عام لتقليصه من حقوق العاملات والعاملين، وتفصيل آليات الحماية لتشمل جميع أشكال العمل، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وعلى إجراء تحقيق برلماني في جودة البنية التحتية للطرق في المناطق الريفية وخاصة في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، خاصة تلك التي تشهد تكرارًا لحوادث مماثلة.

وحذرت من ان استمرار تجاهل أوضاع النساء العاملات وخاصة في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، والاكتفاء بالاستجابات الرمزية في أعقاب كل فاجعة، لن يؤدي سوى إلى المزيد من الضحايا.

وأكدت في ختام بيانها أن للعاملات الزراعيات حقوقا أساسية، تقاعس عن الوفاء بها مشرعو القانون والقائمون على تنفيذه، وأن تلك الفاجعة وجب أن تكون انذارًا جديدًا حتى يعاد النظر في القانون، ويتم التحقيق الشامل في الواقعة.