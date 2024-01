تحذير نرويجي من “العواقب المدمرة” لقطع التمويل عن أونروا- (فيديو)

النرويج: حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، من “العواقب المدمرة” لقطع بعض الدول دعمها المالي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقال إيغلاند في تصريح لقناة “سي إن إن” إن “قطع التمويل عن الأونروا سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين”.

وأضاف أنه “إذا ثبتت الادعاءات ضد موظفي وكالة الأونروا، فيجب طردهم من الوكالة، ولا ينبغي أن يعاني النساء والأطفال الأبرياء من عواقب أخطاء عدد قليل من الأشخاص”.

UNWRA cuts will have devastating effect on Palestinians already in humanitarian freefall.

Those who may have been part of 7/10 horrors have been fired & full investigation will be carried out.

But innocent women & children must not be made to suffer further for actions of a few pic.twitter.com/N5H992p3GX

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) January 30, 2024