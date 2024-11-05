تحركات إسرائيلية في تلال كفرشوبا و«حزب الله» يُجبر قوة تسللت من رميش على التراجع

بيروت ـ «القدس العربي»: في ظل حبس أنفاس ترقباً لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاسها على الوضع في لبنان بعدما أخفقت مساعي موفد إدارة الرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين في وقف إطلاق النار، استمرت المواجهات والقصف الصاروخي عبر الحدود الجنوبية والغارات على عدد من المناطق اللبنانية، في وقت أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت «أن إنجازات الجيش تضع إسرائيل في موقف قوي لمطالبة «حزب الله» بدفع قواته إلى شمال نهر الليطاني» وفي حديث لـ«فايننشال تايمز» قال: «لا يمكننا قبول وجود عسكري إيراني في سوريا، ونحن في حاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان».

وفي المستجدات الميدانية، استهدفت غارتان معاديتان منطقة الجية في ساحل الشوف، شقة سكنية بالقرب من مجمع المصطفى، وأفيد عن سقوط 7 جرحى في حصيلة أولية.

واستشهد 5 لبنانيين وأصيب 8 آخرون، أمس الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة شرق ووسط وجنوب لبنان، وسط استمرار العدوان الشامل الذي تشنه تل أبيب على البلد العربي. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة حور تعلا في محافظة البقاع شرق البلاد.وأوضحت أن «حصيلة استهداف مسيّرة معادية (إسرائيلية) لسيارة أسرة نازحة من حي الشميس في مدينة بعلبك إلى بلدة طليا لجهة حور تعلا (شرق) هي ثلاثة شهداء هم الأشقاء: نتالي ورائد ومحمد ناجي دندش».

كما أُصيبت أم القتلى «إيمان فوزات حبيب، بجروح استدعت نقلها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقي العلاج» وفق وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة أيضاً إن شخصين قتلا بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة طليا في محافظة البقاع.

اشتباكات قرب رميش

بينما أعلن «حزب الله» في بيان بعد ظهر الثلاثاء أن عناصره استهدفوا قاعدة ميرون الإسرائيلية لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية. وقال الحزب في بيان إنه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:12 من ظهر الاثنين 2024-11-05، قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية».

في المقابل، تصدّى مقاتلو «حزب الله» لمحاولة تسلل للعدو الإسرائيلي من ناحية بلدة رميش، واستمر الاشتباك حتى الفجر ما أجبر القوات الإسرائيلية على الانكفاء بعد تكبدها خسائر كبيرة. وتجددت الاشتباكات على هذا المحور بعد الظهر وتحديداً عند أطراف عين إبل حانين لجهة رميش.

وأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال محاولات الجيش التوغل جنوب لبنان في إطار العدوان الشامل الذي يشنه على البلد العربي. وقال الجيش الإسرائيلي في منصور على منصة «إكس» الثلاثاء: «أصيب أمس جندي في الكتيبة 932 لواء الناحال بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان». وأضاف: «تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي».

وطبقاً لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد أصيب 5261 جندياً منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بينهم 2394 بالمعارك البرية في قطاع غزة. بقاعاً، استُهدفت سيارة بين بلدتي حورتعلا وطليا بغارة من مسيّرة وأفيد عن سقوط 3 قتلى وجريحة. واستهدفت غارات مدخل بلدة مشغرة الشمالي وسحمر ويحمر زلايا في البقاع الغربي.

تزامناً، نفذ «حزب الله» أكثر من خمسين عملية عسكرية هجومية ودفاعية كبّد خلالها جيش الاحتلال خسائر بالأرواح والآليات. وأعلن «الحزب» في بيان «ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا تجمعاً لقوات العدو في ثكنة «دوفيف» بصلية صاروخية». كما استهدف ثكنة «معاليه غولاني» برشقة صاروخية وتجمعًا للجنود في موقع «الرمثا» في تلال كفرشوبا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وتجمعاً آخر عند أطراف مارون الراس، ومصنعاً لمواد متفجرة في «الخضيرة» جنوب مدينة حيفا برشقة صواريخ نوعية أيضاً.

وكان جيش الاحتلال زعم مسلحَين من «حزب الله» يحملان جنسيتين آسيويتين تسلّلا إلى إسرائيل خلال الحرب. وأضاف أنه «تم اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان، وأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من سوريا خلال الليل».

وجاءت الغارة على الجية بعد سلسلة غارات على جنوب لبنان طالت كفرا، الشهابية، تول، عيناتا، محيط مدينة صور، شبريحا، المنطقة بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو، طيردبا، مبنى على طريق مدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، محلاً تجارياً في جويا، منطقة كفرجوز في النبطية، أطراف البازورية، بافليه حيث استشهد 4 اشخاص في أحد المنازل، كفرتبنيت حيث تم تدمير منزل لآل فقيه، الكفور، أطراف الخرايب، محيط يحمر، المنطقة الواقعة بين القصيبة وصير الغربية، دير انطار في قضاء بنت جبيل.

كما طال القصف المدفعي بلدات مارون الرأس، وبنت جبيل، والطيري، وكذلك حي المسلخ، ووادي العصافير في بلدة الخيام.

وعلى جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحلتا وكفرحمام والهبارية، شهدت بعض المرتفعات تحركات لقوات المشاة وآليات الجيش الإسرائيلي في اتجاه مرتفع السدانة وبوابة شبعا، وتعرضت هذه التحركات للاستهداف بالصليات الصاروخية من قبل «حزب الله».

الحكومة تبحث تطويع 1500 جندي… وميقاتي يتسلم دعوة لحضور قمة الرياض

وكان الطيران الحربي أغار ليلاً على مدينة بنت جبيل مستهدفاً السوق الشعبي للمدينة ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمحال التجارية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي لأطراف المدينة وأطراف بلدتي مارون الراس ويارون. وأسفرت غارة على مبنى في بلدة معروب إلى تدميره ووقوع شهيدين وإصابات.

واستهدفت مسيّرة دراجة نارية في بلدة حاريص ما ادى إلى سقوط شهيد، ثم تلتها غارة على مسجد البلدة ما أدى إلى تدميره.

وبعد منتصف الليل أصيب عدد من الأهالي بجروح متوسطة من جراء استهداف الطيران المسير بلدة الطيري، وفي بلدة ديركيفا أدت غارة إلى سقوط شهيدين واصابة عدد من الجرحى.

تطويع 1500 جندي

توازياً، يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء للبحث في تطويع 1500 جندي في الجيش اللبناني، وعلى جدول الأعمال عرض لوزير التربية يقضي باستعمال الأبنية العائدة لمدارس خاصة عند الاقتضاء من أجل القيام بتدريس تلامذة المدارس الرسمية والخاصة.

وتسلم دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي ستعقد في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في الرياض، وسلّمه الدعوة السفير السعودي وليد البخاري وجاء في نصها: «في ظل تفاقم الأزمة التي يشهدها اشقاؤنا في دولة فلسطين، واتساع رقعة الصراع لتشمل الجمهورية اللبنانية، وامتداد آثار الأزمة إلى دول المنطقة، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة في اتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الشنيعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية في دولة فلسطين، والاعتداءات السافرة على الأراضي اللبنانية، فإن المملكة تعتزم استضافة قمة متابعة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في مدينة الرياض».

وأضافت الدعوة «يسرنا دعوة دولتكم إلى المشاركة في هذه القمة، تأكيداً للتضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي، والدفع في اتجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن على ثقة أن مشاركة دولتكم سيكون لها بالغ الأثر في انجاح القمة وتحقيق النتائج المأمولة منها».

عكار والنزوح

وعرض الرئيس ميقاتي لمسألة النزوح مع وفد من عكار ضم مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، متروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، والنواب وليد البعريني، أحمد رستم، اسعد درغام، محمد سليمان، محمد يحيى، سجيع عطية، جيمي جبور، وعدداً من الشخصيات.

المقاومة تنفّذ أكثر من 50 عملية ضد جيش الاحتلال… والغارات تطال الجية ومسجد حاريص

وبعد اللقاء قال المفتي زكريا «وضعنا دولة الرئيس في أجواء النزوح وأعباء العدوان الصهيوني الذي تداعى على كل لبنان، وكانت حصة عكار كبيرة، وأوضحنا لدولته أن أعداد النازحين حوالي سبعين الفاً، وأكدنا وشددنا على ضرورة الإسراع في معالجة حاجات الناس من ايواء وغذاء ودواء واستشفاء وأيضاً، وخاصة نحن على أبواب فصل الشتاء والحاجة الماسة إلى الأمور اللازمة من تدفئة ومازوت ووسائل التدفئة ومقاومة البرد. وشددنا على ضرورة أن تعطى عكار التي هي في الأصل عنواناً من عناوين الحرمان مزيداً من العناية والرعاية، وطالبنا بضرورة تخصيص عكار بأمور إضافية من المعونات والمساعدات من فرش وحرمان، وأيضاً المازوت لتشغيل المولدات وتوفير الطاقة الكهربائية، وإعطاء هذا الأمر للناس حيث الظلام الدامس الذي يلامسهم ويخيم عليهم في ظلمة الليل من خلال إما الاشتراكات وإنما المولدات، وقلنا له بأن الحاجة ماسة إلى تأمين المازوت هذه المادة الضرورية للتدفئة وللطاقة الكهربائية».

وأضاف المفتي زكريا: «تحدثنا عن أهمية تشغيل مطار القليعات، وهذا الامر ليس مجرد ترف بل هو أمر ضروري جداً في ظل التهديدات الإسرائيلية والعدوان المستمر، لما يشكل ذلك من أمن وأمان للمسافرين وللطيران المدني ولتسهيل عمليات طائرات الإغاثة، والجميع يعلم أن التأخير في افتتاح هذا المطار ليس لوجستياً إنما سياسياً، ولا اظن أن هناك أهم من هذا الأمر في هذه المرحلة. كما شددنا على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى عدم اقامة ايضاً مخيمات جديدة للنازحين السوريين في عكار، واذا كانت هناك معالجة للازمة فيجب ان تكون على صعيد كل المحافظات، فوضع عكار لا يحتمل، كما شددنا على رفض مبدأ البناء والتملك أو قرارات الملكية المؤقتة التي انتشرت منذ فترة في مشاعات الدولة هذا الامر ليس لمصلحة احد انما يضر بالدولة. كما تطرقنا إلى قضية كرامة النازحين وان يعطى هؤلاء النازحون مستحقاتهم من المصارف التي تحتجز الأموال ونحن نتفهم الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها لبنان، ولكن هذا الوقت الذي يجب ان يفرج فبه عن الحسابات المجمدة وان تكون فرصة للمودعين لان يصرفوا من أموالهم».

تجنب الفتن

وشدد زكريا «على أهمية تجنب الفتن وانه لا بد في ظل هذه الحرب من ان نتكاتف ونتعاون لتفويت الفرصة على العدو الصهيوني لأننا لا نريده ان يحصل على مكتسبات من خلال فتن داخلية ومذهبية وطائفية ومناطقية، وعلينا أن نتضافر بالوحدة، ولا بد من الاشادة بما قام به اهلنا في عكار من استقبالات لأهلهم من سائر المناطق الذين نزحوا اليها، رغم الضائقة التي يعانون منها، لكن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليتها ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الدول التي وقفت مع لبنان وساندته على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها من الدول».

وفي الختام أثار المفتي «موضوع المدارس واهمية ألا نخسر العام الدراسي بأي آلية» وقال «علينا ان نحفظ كرامة النازح وفي الوقت عينه ألا نضيع العام الدراسي ويتشرد التلاميذ». وكانت مجموعة من أهالي الاطلاب في عكار تظاهروا امام إحدى المدارس التي يقيم فيها النازحون وطالبوا بإخلاء المدرسة ليتسنى للطلاب بدء العام الدراسي، رافضين نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مكان سكنهم.

استعمال المدارس الخاصة

وفي السياق ذاته، حذّر حزب «القوات اللبنانية» من المساس بالملكية الخاصة واستعمال مدارس خاصة للتدريس، وأكدت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» في بيان على ما يلي:

ـ أولاً: التعليم واجب وطني وعدم حرمان الطلاب عامهم الدراسي مسؤولية وطنية وحكومية.

ـ ثانياً: الملكية الخاصة هي من المقدسات التي يجب عدم المساس بها، وهذه المسألة تحظى بتوافق الجميع حرصاً على السلم والاستقرار، وتجنباً لأي إشكاليات لا أحد يريدها.

ـ ثالثاً: لا يجوز للحكومة ان تفرض على المدارس الخاصة استخدام الأبنية العائدة لها، ولاسيما أن خطوة من هذا القبيل تؤدي إلى تسيب وفوضى.

ـ رابعاً: الحكومة مدعوة إلى استعمال مبان تابعة للدولة وليست قيد الاستعمال في الوقت الحاضر، وهي كثيرة، من أجل استيعاب الطلاب، وبما لا ينعكس سلباً على الانتظام العام».