تحركات دبلوماسية قطرية لنزع فتيل حرب إقليمية بسبب الضربات الإسرائيلية على إيران

الدوحة ـ”القدس العربي”:

تتحرك الدبلوماسية القطرية في جميع الاتجاهات لمحاولة نزع فتيل حرب إقليمية بسبب الضربات الجوية التي استهدفت بها إسرائيل مناطق في إيران واغتيالها مسؤولين ساميين، وسط مخاوف من توسع دائرة الأزمة التي تسببت بها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلاً: “بينما تعمل دول العالم جاهدة للوصول لحلول دبلوماسية تعيد السلام للشرق الأوسط، تستمر التصرفات العبثية الإسرائيلية في تدمير فرص السلام وتعريض شعوبنا والأمن والسلم العالميين لخطر محدق”.

وشددت قطر وفق تصريح رئيس وزرائها عبر تصريح له على منصة “إكس” أنه “لا بد للمجتمع الدولي من إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة قبل فوات الأوان”.

وكشفت مصادر في العاصمة القطرية الدوحة أن الدبلوماسية القطرية التي عملت في العديد من الملفات، تجري اتصالات مع قادة العالم لنزع فتيل الأزمة. ودعت الدوحة إلى ضرورة خفض التوتر وتفادي أي عمل من شأنه إشعال حرب إقليمية.

وسبق أن دعت الدوحة في مناسبات عديدة إلى التعامل مع إيران عبر النهج الدبلوماسي. ودعمت قطر جهود سلطنة عُمان التي استضافت جولة مباحثات بين طهران وواشنطن حول ملف إيران النووي. واجتمع مسؤول قطري مع سفير طهران في الدوحة، على ضوء الهجمات التي تعرضت لها إيران.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية أن سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اجتمع مع علي صالح آبادي، السفير الإيراني لدى الدولة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة. وجدد المسؤول القطري، خلال الاجتماع، إدانة الدوحة الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.