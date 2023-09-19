تحركات فلسطينية في أروقة الأمم المتحدة لفضح الاحتلال.. وعباس: الحكومة الإسرائيلية تقوض فرص السلام العادل

غزة – “القدس العربي”:

تتواصل التحركات السياسية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اشتملت على عقد لقاءات والمشاركة في مؤتمرات تنظم هناك، شارك فيها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي.

واستقبل الرئيس عباس وفدا من مؤسسة “فجر سينتفيك” الأمريكية، برئاسة الدكتور مصعب ناصر، الرئيس التنفيذي، وكمال خليل، منسق المؤسسة في فلسطين كمال.

كما التقى الرئيس عباس بقادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلعهم حسب البيان الرسمي على المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة.

وقال خلال اللقاء “إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي”.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه مع انقضاء منتصف المدة على اعتماد أجندة التنمية المستدامة، لا تزال القمة بعيدة جدا عن تحقيق أهدافها بحلول عام 2030، مؤكدا أن ذلك “يحتم علينا أن نعمل معا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها”.

وأضاف “رغم العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة”، وأكد في ذات الوقت أن الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول عام 2030.

كذلك أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظراءه العرب، في الاجتماع السنوي، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق المواقف والأولويات العربية في الأمم المتحدة، خاصة مع بدء أعمال الجمعية العامة، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال والمستوطنين.

واشتملت كلمة المالكي على إطلاع الوزراء العرب، على محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونوايا فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.