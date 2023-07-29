تحرك مفاجئ يقرب أمرابط من عملاق البريميرليغ

لندن- “القدس العربي”: ترددت أنباء في وسائل الإعلام البريطانية، عن اقتراب النجم المغربي سفيان أمرابط، من الانتقال إلى صفوف ناديه الجديد، وذلك بعد مكالمة هاتفية حاسمة، على إثرها بدأ يحزم أمتعته، استعدادا لمغادرة ناديه فيورنتينا وبدء مغامرته المحتملة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع في إيطاليا وإنكلترا، عن الموثوق فابريزيو رومانو، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ، نجح في إقناع لاعبه السابق في أوتريخت الهولندي، بالانضمام إلى معقل الشياطين الحمر، بدلا من الذهاب إلى الغريم الشمالي ليفربول لتعويض واحد من الثنائي فابينيو وجوردان هيندرسون، وحدث ذلك في مكالمة هاتفية مطولة بينهما.

وعلم الصحافي من مصادره، أن إدارة المان يونايتد، بدأت تمهد لخطوة التوقيع مع أسد أطلس، وذلك بتسويق الفائضين عن حاجة المدرب الهولندي، والإشارة إلى مواطنه دوني فان دي بيك، بعد تلقيه عرضا للانتقال إلى صفوف ريال سوسييداد الإسباني، وأيضا البرازيلي فريد، الذي يرغب المدرب في التخلص منه في أسرع وقت، ليفتح المجال أمام وصول أمرابط.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه بمجرد خروج فان دي بيك وفريد من قائمة الفريق، ستبدأ الإدارة في طرق أبواب الفيولا، لإتمام الصفقة المفضلة لإريك تين هاغ في وسط الملعب، لحاجته الماسة للاعب بنفس مواصفات وانضباط ومرونة سفيان التكتيكية، ليكون الشريك الإستراتيجي للبرازيلي كاسيميرو على دائرة المنتصف، أو بديله في أوقات غيابه، لتجنب صداع تفكك الوسط كلما غاب القادم من ريال مدريد بداعي الإصابة أو الإيقاف لتراكم البطاقات.

وأظهرت بعض الإحصائيات تفوق سفيان أمرابط على ثلاثي وسط مانشستر يونايتد فريد وماكتوميناي وكاسيميرو، في الكثير من الأرقام الفردية الموسم الماضي، منها معدل تمريراته الصحيفة التي تلامس الـ90%، مقابل 80.7% لفريد، و82.3% للقلب الشجاع، و78.5% لكاسيميرو، غير أنه قام بعمل 21 اعتراض صحيح في جنة كرة القدم، مقابل 19 للقصير البرازيلي و14 فقط لماكتوميناي.

وكانت أغلب التقارير ترجح كفة برشلونة على باقي الطامعين في الحصول على توقيع سفيان أمرابط، إلا أن أزمته المالية الطاحنة، جعلته ينسحب من السباق، تاركا الصفقة على طبقة من فضة أمام مانشستر يونايتد وليفربول وأندية أخرى تسعى جاهدة لاستغلال حاجة فيورنتينا لبيع رابع العالم، قبل أن يحق له الرحيل بموجب قانون بوسمان الصيف القادم.