تحسبا لرد إيران على إسرائيل.. واشنطن تنقل سرب طائرات إف 15 للمنطقة

القدس: نقلت الولايات المتحدة، الخميس، سربا من الطائرات المقاتلة “F15” إلى الشرق الأوسط، ضمن دعم لحليفتها إسرائيل في مواجهة رد إيراني محتمل على هجوم شنته تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس: “على خلفية استعدادات إسرائيل لرد إيراني على هجوم القوات الجوية الإسرائيلية قبل نحو أسبوعين، نقلت الولايات المتحدة اليوم سرب طائرات F15 (لم تذكر عددها) إلى المنطقة”.

ولم تحدد الهيئة بدقة المنطقة أو الدولة التي أرسلت إليها واشنطن هذه المقاتلات.

وأضافت: “في الأسبوع الماضي، أرسل الأمريكيون عشرات الطائرات المقاتلة و6 قاذفات إستراتيجية من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط”، دون تحديد مواقعها أيضا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت تل أبيب وواشنطن وصول منظومة “ثاد” الأمريكية المضادة للصواريخ إلى إسرائيل، بعد فشل المنظومات الإسرائيلية في اعتراض صواريخ.

وتقول إيران إنها سترد على ضربات جوية إسرائيلية استهدفتها في 26 أكتوبر الماضي، فيما تتوعد تل أبيب طهران بهجوم جديد أقوى.

وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب واغتيالات وهجمات إلكترونية.

وتصاعدت المواجهة بين تل أبيب وطهران في ضوء حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت إسرائيل حربا أخرى واسعة على لبنان، كما تنفذ من حين لآخر غارات جوية دموية على اليمن وسوريا، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

