تحسبا لمباراة العودة في المنافسة الإفريقية.. فريق نهضة بركان المغربي يحظى باستقبال حار في قسنطينة بالجزائر- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

وسط أجواء أخوية واحتفالية، حظيت بعثة نادي نهضة بركان المغربي، مساء الجمعة، باستقبال حار في مطار محمد بوضياف الدولي بمدينة قسنطينة، استعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحظي الفريق المغربي باستقبال يعكس أصالة مدينة قسنطينة العريقة، حيث زُين مدخل المطار بأنغام الفولكلور المحلي، وتم تقديم التمر والحليب والورود لأعضاء البعثة، في أجواء احتفالية عبّر خلالها مسؤولو النادي القسنطيني والسلطات المحلية بقوة عن حفاوة الترحيب بالضيوف.

وأوضح أحد أعضاء بعثة نهضة بركان المغربي في تصريح للصحافة المحلية، أن الوفد شعر بسعادة كبيرة لحفاوة الاستقبال الذي حظي به فور وصوله إلى مدينة قسنطينة، مشيرًا إلى أن الاستقبال كان في مستوى تطلعاتهم، وعكس كرم الضيافة الجزائرية الأصيل.

وأضاف أن أفراد البعثة كانوا قد سمعوا كثيرًا عن قسنطينة وطيبة أهلها، سواء من خلال الأحاديث السابقة أو أثناء لقائهم ببعض أنصار شباب قسنطينة خلال مباراة الذهاب، حيث تبادلوا الحديث معهم حول المدينة وتقاليد سكانها.

ووصلت بعثة نهضة بركان إلى الجزائر عبر رحلة خاصة على متن طائرة إسبانية انطلقت من مطار وجدة المغربي، في إطار التحضيرات للقاء الحاسم أمام شباب قسنطينة، والمقرر يوم الأحد المقبل بملعب الشهيد حملاوي، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

يذكر أن نهضة بركان توجد في أحسن رواق للتأهل إلى النهائي، بعد فوزه العريض في لقاء الذهاب بنتيجة (4-0)، ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة. وكان الفريق المغربي بدوره، قد خص شباب قسنطينة باستقبال مميز في مباراة الذهاب التي شهدت روحا رياضية عالية.

وتختلف أجواء هذه المباراة عن تلك التي لعبها الفريق المغربي العام الماضي ضد فريق اتحاد العاصمة ضمن نفس المنافسة الافريقية، والتي شهدت تشنجا كبيرا إثر رفض السلطات الجزائرية إدخال قمصان فريق نهضة بركان التي تحمل قمصانا تضم خريطة للمغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

ورفض الفريق المغربي دخول المباراة بغير قمصانه في مقابلة الذهاب في الجزائر العاصمة، ورد الفريق الجزائري بنفس الطريقة في الإياب بمدينة وجدة. وتوجه الاتحاد الجزائري للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية المعروفة بـ”تاس”، للاحتجاج على اعتماد رموز سياسية غير معترف بها دوليا.

وتضمن بيان المحكمة الصادر شهر شباط/ فيراير الماضي، إلغاء قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأهيل قمصان فريق نهضة بركان التي تحمل هذه الخريطة.