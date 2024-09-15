تحسين خصائص أحدث إصدار من سماعات “أيربودز برو” للمساعدة في التغلب على ضعف السمع

كوبرتينو: حتى الآن، كانت السماعة اللاسلكية “أيربودز برو” من آبل تركز فقط على منع وصول الضوضاء إلى مسامع المستخدم، لكنها مع الإصدار الجديد تتجه إلى العكس، بعد إضافة خاصية لمساعدة ضعاف السمع من خلال السماح بالتقاط وتضخيم الأصوات المحيطة.

وتقول آبل إنه يمكن استخدام أحدث إصداراتها من “أيربودز برو2” كسماعة علاجية لضعف السمع من خلال تضخيم أصوات معينة مثل الأحاديث أو أي أصوات محيطة عند تشغيل الخاصية الجديدة.

وتعتزم شركة آبل إضافة الخاصية الجديدة في كندا والولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على موافقة السلطات الرقابية المعنية، ثم في باقي دول العالم بعد ذلك. كما تعتزم الشركة إضافة خاصية اختبار السمع إلى سماعات أيربودز، حيث ينقر المستخدم على الشاشة عند سماع تردد معين.

وفي حال إقرار هذه الخاصية، تستطيع آبل استخدامها للدخول إلى سوق سماعات ضعاف السمع، التي تباع حاليا بعدة آلاف من الدولارات حتى لو كان تصميمها أقل كثيرا.

وفي مؤتمر آبل السنوي لإطلاق المنتجات الجديدة في وقت سابق من الشهر الحالي بولاية كاليفورنيا، أعلنت الشركة عن جيل جديد من سماعات أيربودز القياسية مزودة بمانع ضجيج نشط.

كما تمت إضافة خاصية الشحن اللاسلكي إلى السماعة “أيربودز4” مع إضافة ميكرفون يساعد في الوصول إلى مكان علبة الشحن إذا فقدها المستخدم. كما تم تعديل شكل السماعة أيربودز بنسبة طفيفة، بما يناسب مختلف أحجام الأذن بصورة أكبر.

في الوقت نفسه، فإن السماعة الجديدة من طراز أيربودز ماكس تستخدم منفذ من النوع سي بدلا من لايتنينغ بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. ورغم إضافة بعض الألوان الجديدة، فإن الجيل الجديد من سماعات الرأس من آبل لم يشهد تغييرا كبيرا في الصوت والخصائص العامة.

(د ب أ)