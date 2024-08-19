تحضيرات لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى قطاع غزة

رام الله: يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، زيارةَ قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القيادة شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي “من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية”.

وتابع أنه “تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن”.

وأضاف البيان أن إسرائيل تم إبلاغها بذلك.

وكان عباس قد قال في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي يوم الخميس الماضي،”قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسأعمل بكل طاقتي لنكون مع أبناء شعبنا، فحياتنا ليست أغلى من حياة أي طفل فلسطيني، فنحن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية، فإما النصر أو الشهادة”.

(د ب أ)