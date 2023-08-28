تحضيرات لزيارة وفد فلسطيني للسعودية لبحث التطبيع المتوقع و”التنازلات الإسرائيلية”

غزة – “القدس العربي”:

كشف النقاب عن تخطيط وفد فلسطيني رفيع لزيارة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأسابيع القادمة، لمعرفة ماهية التنازلات الإسرائيلية مقابل التطبيع مع المملكة، في الوقت الذي لاقى قرار رئيس الحكومة الليبية القاضي بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية عقدها لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ترحيبا فلسطينيا.

وذكرت قناة “i24news” الإسرائيلية أن الفلسطينيين “سيتصرفون بصورة مختلفة حيال الاتفاق المتوقع بين إسرائيل والسعودية”.

وأشارت إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية متواصلة وباتت اللحظة التي ستضطر بها إسرائيل حسم قرارها بشأن الموافقة على تنازلات حقيقية للفلسطينيين تقترب.

وأوضحت أن الوفد الفلسطيني الكبير، من المتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع القادمة الى السعودية، وفي ظل المحادثات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية فإن هذا الموضوع يصل إلى طاولة كبار المسؤولين في إسرائيل، في القيادة السياسية والأمنية، من منطلق فهم بأن الفلسطينيين سيطرحون موضوع التطبيع خلال الزيارة ويطرحون مطالبهم في هذا السياق.

ومن المؤكد أن يكون اللقاء الذي جمع الأحد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تطرق إلى ترتيب الزيارة.

وكان الشيخ أعلن أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين فلسطين والسعودية، وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء، التأكيد على “عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين”.

في السياق، تواصلت التفاعل حول قضية اللقاء الذي عقدته وزيرة الخارجية الليبية مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا على “أعلى المستويات في ليبيا”، كما كشف النقاب في إسرائيل أن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

هذا وقد رحبت حركة حماس على لسان عضو المكتب السياسي عزت الرشق بقرار الحكومة الليبية بإيقاف وزيرة الخارجية وإحالتها للتحقيق بسبب “اللقاء المدان والمستنكر مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

كما أعرب الناطق باسم حماس حازم قاسم عن تقدير الحركة للرفض الليبي الكبير رسمياً وشعبياً ومن طيف واسع من القوى السياسة، لذلك اللقاء، وقال “إن هذا الرفض الواسع يؤكد أصالة الشعب الليبي وعمق انتمائه للقضايا القومية، وفي مقدمتها قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية لكل الأمة، وأن الكيان الصهيوني سيبقى العدو المركزي للأمة”.

وقد أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة ذلك اللقاء، وأعربت عن استنكارها، وقالت إنه “ارتداد خطير عن ثوابت الأمة وسقوط في مستنقع التطبيع الذي يمثل تهديدًا لهوية وتعريف منطقتنا العربية والإسلامية”.

كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اللقاء يمثل “بوابة للتطبيع”، وأنه “يعد إهانة خطيرة للشعب الليبي الذي سطر تاريخًا من الوفاء لفلسطين وقضايا الأمة العربية، وللشهداء الأبطال من أبناء ليبيا الذين استُشهدوا في مواجهة العدو الصهيوني والعدوان الاستعماري على الأرض العربية”.