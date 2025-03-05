إحداث لجنة للتعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030

الرباط- “القدس العربي”: وقّع المغرب وإسبانيا، الثلاثاء، إعلان نوايا مشتركا في مجال العدالة، بهدف تعزيز التعاون القضائي استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030، الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. وجاء هذا التوقيع خلال زيارة رسمية قام بها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى مدريد، حيث التقى نظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا بمقر وزارة العدل الإسبانية.

Une déclaration d’intention conjointe entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la justice à l’aune de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 a été signée, mardi à Madrid, par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue espagnol, Félix Bolaños. 👇🏼👇🏼… pic.twitter.com/Bd9ukljKpM — La Vie éco (@JournalLavieeco) March 4, 2025

وشهد اللقاء حضور وفد مغربي رفيع المستوى، ضم مديرة التعاون الدولي والتواصل، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ومراقبة الجريمة في وزارة العدل، إلى جانب سفيرة المغرب في مدريد، وسفير إسبانيا في الرباط. وشكّل هذا الاجتماع فرصة لبحث سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، مع التركيز على أهمية خلق بيئة قانونية ملائمة تساهم في ضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

في سياق متصل، اتفق الوزيران على إحداث لجنة مشتركة تجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، تُعنى بوضع إطار عملي للتعاون القضائي الثلاثي. وستعمل هذه اللجنة على إعداد برامج وخطط متخصصة تهدف إلى توفير بيئة قانونية فعالة وآمنة، تواكب متطلبات تنظيم كأس العالم 2030، مع ضمان التنسيق المستمر بين الدول الثلاث.

وتضمن إعلان النوايا المشترك عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال تكثيف تبادل المعلومات والخبرات. كما تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون القضائي المدني والجنائي، وتنظيم اجتماعات دورية لضمان التنسيق المستمر. وشدد الإعلان على أهمية تحديث النظام القضائي وتعزيز كفاءته عبر التحول الرقمي، وتسهيل الولوج إلى العدالة، واعتماد آليات بديلة لحل النزاعات.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة القضائية بما يسهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030. كما جددا عزمهما على مواصلة التنسيق مع البرتغال عبر اللجنة المشتركة، لضمان تحضيرات فعالة وتنظيم يرقى إلى مستوى هذا الحدث الرياضي الدولي.