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تحطم أول صاروخ أسترالي الصنع بعد 14 ثانية من إطلاقه- (شاهد)

منذ 28 دقيقة

الصاروخ الأسترالي إيريس

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ولنغتون: تحطم أول صاروخ أسترالي الصنع بينما كان يحاول الوصول إلى المدار، بعد 14 ثانية من انطلاقه من أراضي البلاد، الأربعاء.

ويعد الصاروخ “إيريس”، الذي أطلقته شركة “غيلمور سبيس تكنولوجيز”، أول مركبة إطلاق مدارية- تم تصميمها وتصنيعها في أستراليا- تطلق من البلاد، وقد صممت لحمل أقمار صناعية صغيرة إلى المدار.

وانطلق الصاروخ صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، في رحلة تجريبية من ميناء فضائي يقع بالقرب من بلدة بوين الصغيرة شمال ولاية كوينزلاند.

وفي مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أسترالية، بدا الصاروخ الذي يبلغ طوله 23 مترا (75 قدما)، وكأنه يتجاوز برج الإطلاق، وحلق في الهواء قبل أن يختفي عن الأنظار. وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد فوق الموقع.

ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات.

ومن جانبها، أشادت الشركة بعملية الإطلاق ووصفتها بـ”النجاح” في بيان نشر على “فيسبوك”. وقال متحدث باسم الشركة إن جميع المحركات الأربعة الهجينة اشتعلت، وأن الرحلة الأولى تضمنت 23 ثانية من وقت احتراق المحرك و14 ثانية من الطيران.

(أ ب)

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