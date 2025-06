تحطم طائرة تابعة لـ”الخطوط الهندية” على متنها 244 شخصا في شمال غرب البلاد- (صور وفيديو)

نيودلهي: أعلنت شركة إير انديا ووسائل إعلام محلية أن طائرة تابعة للشركة وعلى متنها 244 شخصا تحطمت اليوم الخميس في مدينة أحمد آباد بشمال غرب الهند.

وأظهرت الصور عبر القنوات التلفزيونية المحلية تصاعد الدخان من موقع الحادث بالقرب من المطار في أحمد آباد.

وقال فايز أحمد كيدواي المدير العام لهيئة الطيران المدني لوكالة أسوشيتد برس إن الرحلة ايه أي 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.

Breaking: An Air India plane with 242 passengers has crashed in Ahmedabad during takeoff for its flight to London. Updates to follow. pic.twitter.com/QcdxB1FeyP — Sukh Sandhu (@SukhSandhu) June 12, 2025

وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار جاتويك في لندن.

وأضاف كيدواي أن الطائرة كانت تقل 232 راكبا وطاقما مؤلفا من 12 شخصا، موضحا أنه تم تفعيل فرق الطوارئ في المطار.

وكتب مطار جاتويك عبر منصة “إكس” أنه يستطيع أن يؤكد أن الرحلة، التي كان من المقرر أن تصل لندن الساعة السادسة وخمسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي، تحطمت لدى مغادرتها.

We can confirm that flight AI171 that crashed on departure from Ahmedabad Airport today was due to land at London Gatwick at 18:25. More information to follow. pic.twitter.com/nWcXcAF81a — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) June 12, 2025

وقال وزير الطيران المدني الهندي رام موهان نايدو إنه تم حشد فرق الإنقاذ، كما يتم بذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الطبية ومعدات الإغاثة لموقع الحادث.

وأضاف” نحن في حالة تأهب قصوى. وأنا أتابع شخصيا الموقف”.

-Another dent in Boeing’s already bad reputation -Another mismanagement by Air India exposed -Co-pilot had just 1100 hrs of flying exp -Plane gave a MAYDAY Call to ATC, but it crashed before ATC could respond😢 #planecrash #Ahmedabadpic.twitter.com/LsUPZuLIoj — Avishek Goyal (@AG_knocks) June 12, 2025

(أب)