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تحطم طائرة تابعة لـ”الخطوط الهندية” على متنها 244 شخصا في شمال غرب البلاد- (صور وفيديو)

منذ 19 دقيقة

موقع تحطم الطائرة في مدينة أحمد آباد

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نيودلهي: أعلنت شركة إير انديا ووسائل إعلام محلية أن طائرة تابعة للشركة وعلى متنها 244 شخصا تحطمت اليوم الخميس في مدينة أحمد آباد بشمال غرب الهند.

وأظهرت الصور عبر القنوات التلفزيونية المحلية تصاعد الدخان من موقع الحادث بالقرب من المطار في أحمد آباد.

وقال فايز أحمد كيدواي المدير العام لهيئة الطيران المدني لوكالة أسوشيتد برس إن الرحلة ايه أي 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار جاتويك في لندن.

وأضاف كيدواي أن الطائرة كانت تقل 232 راكبا وطاقما مؤلفا من 12 شخصا، موضحا أنه تم تفعيل فرق الطوارئ في المطار.

وكتب مطار جاتويك عبر منصة “إكس” أنه يستطيع أن يؤكد أن الرحلة، التي كان من المقرر أن تصل لندن الساعة السادسة وخمسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي، تحطمت لدى مغادرتها.

وقال وزير الطيران المدني الهندي رام موهان نايدو إنه تم حشد فرق الإنقاذ، كما يتم بذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الطبية ومعدات الإغاثة لموقع الحادث.

وأضاف” نحن في حالة تأهب قصوى. وأنا أتابع شخصيا الموقف”.

(أب)

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