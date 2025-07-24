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تحطم طائرة ركاب على متنها 49 شخصا شرقي روسيا- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

طائرة من طراز "أنتونوف-24"

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موسكو: قالت السلطات الروسية، اليوم الخميس، إن طائرة ركاب على متنها 49 شخصا تحطمت في شرق البلاد، فيما أفادت بيانات أولية بعدم وجود ناجين في الحادث.

وعثر عناصر الإنقاذ على الطائرة الركاب وهي من طراز “أنتونوف-24” بعد أن اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من اليوم، في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وكتبت الوزارة على تلغرام: “عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق” والتي كانت تقل 49 شخصا.

وذكرت وزارة الطوارئ المحلية أن الطائرة، التابعة لشركة أنجارا للطيران، ومقرها سيبيريا، اختفت من على شاشات الرادار أثناء اقترابها من وجهتها تيندا، وهي بلدة في منطقة أمور على الحدود مع الصين.

وأوضح حاكم المنطقة فاسيلي أورلوف أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن على متن الطائرة 43 راكبا، بينهم خمسة أطفال، إضافة إلى طاقم مؤلف من ستة أفراد.

وكتب على تلغرام: “إرسال جميع القوات والوسائل اللازمة للبحث عن الطائرة”.

(وكالات)

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