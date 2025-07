تحطم طائرة ركاب على متنها 49 شخصا شرقي روسيا- (شاهد)

موسكو: قالت السلطات الروسية، اليوم الخميس، إن طائرة ركاب على متنها 49 شخصا تحطمت في شرق البلاد، فيما أفادت بيانات أولية بعدم وجود ناجين في الحادث.

وعثر عناصر الإنقاذ على الطائرة الركاب وهي من طراز “أنتونوف-24” بعد أن اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من اليوم، في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وكتبت الوزارة على تلغرام: “عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق” والتي كانت تقل 49 شخصا.

