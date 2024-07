تحطم طائرة عسكرية روسية في المياه قبالة القرم- (فيديوهات)

موسكو: تحطّمت طائرة عسكرية روسية الخميس في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، حسبما أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول المعيّن من موسكو.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، “سقطت طائرة عسكرية في البحر”، من دون الإشارة إلى أي سبب وراء هذا الحادث.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مشتعلة وهي تسقط من السماء.

War in Ukraine

The two videos show a Russian fighter shot down over Sabastopol, on the Russian-occupied Crimean peninsula.

The first information suggested in the Ukrainian media reports that it could be a 4th generation Russian Su-35 fighter. It is also reported that the… pic.twitter.com/Gha1Q7Y01s

— ACONTECENDO (@Acontece_ndo) March 28, 2024