تحطم طائرة عسكرية روسية في المياه قبالة القرم- (فيديوهات)

موسكو: تحطّمت طائرة عسكرية روسية الخميس في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، حسبما أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول المعيّن من موسكو.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، “سقطت طائرة عسكرية في البحر”، من دون الإشارة إلى أي سبب وراء هذا الحادث.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مشتعلة وهي تسقط من السماء.

War in Ukraine The two videos show a Russian fighter shot down over Sabastopol, on the Russian-occupied Crimean peninsula. The first information suggested in the Ukrainian media reports that it could be a 4th generation Russian Su-35 fighter. It is also reported that the… pic.twitter.com/Gha1Q7Y01s — ACONTECENDO (@Acontece_ndo) March 28, 2024

#BREAKING: Another Russian friendly fire! Operators of a S-400 SAM system of the #Russian Aerospace Forces mistook a Russian Su-27SM3 fighter jet of 38th Fighter Aviation Regiment (flown from #Belbek, #Sevastopol) with an #Ukrainian Su-27 and shot it down over #Crimea Peninsula! pic.twitter.com/8n1x9k2rv1 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 28, 2024

وتقع سيفاستوبول التي تعدّ المقرّ التاريخي للأسطول الروسي في البحر الأسود، على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وتعرّضت المنطقة لهجمات أوكرانية متكرّرة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من عامين.

وأضاف رازفوزاييف أنّ “الطيار قفز بسلام وتمّ انتشاله من قبل عناصر الإنقاذ في سيفاستوبول على بعد حوالى مئتي متر من الشاطئ”، موضحاً أنّ “حياته ليست في خطر”.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى الطيار وهو ينجرف بالمظلة بعد القفز.

(أ ف ب)