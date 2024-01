تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 65 أسير حرب أوكرانياً- (فيديو)

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية بحسب وكالات روسية، أن طائرة شحن عسكرية روسية من طراز “إل-76” تقل 65 أسير حرب أوكرانيا تحطمت الأربعاء في منطقة بيلغورود المتاخمة لاوكرانيا.

وقالت الوزارة “قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (…) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين”.

وأضافت أن “لجنة من سلاح الجو توجهت إلى موقع تحطم الطائرة للوقوف على أسباب الكارثة”.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته ألسنة لهب ودخان أسود.

Russian Air Force Ilyushin-76 has crashed in the southern Belgorod region bordering Ukraine. pic.twitter.com/T097m9shj9

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 24, 2024