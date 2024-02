تحطم طائرة هليكوبتر روسية وعلى متنها 3 أشخاص- (فيديو)

موسكو: قالت وزارة الطوارئ الروسية الاثنين إن طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن “الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس”.

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر الأحد على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.

وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد. ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.

🇷🇺😭😭 ❗️ The investigation has several versions of the Mi-8 crash – crew error, weather conditions and equipment malfunction

This is reported by operational services. The Mi-8 helicopter stopped communicating the night before while flying over Lake Onega.

✖️ The remains of the…

