سياسة | دولي | روسيا

تحطم طائرة هليكوبتر روسية وعلى متنها 3 أشخاص- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

طائرة هليكوبتر روسية من طراز مي-8

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موسكو: قالت وزارة الطوارئ الروسية الاثنين إن طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن “الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس”.

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر الأحد على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.

وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد. ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.

(رويترز)

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