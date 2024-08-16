تحطم قاذفة روسية في سيبيريا ومقتل أحد طياريها

موسكو: تحطمت قاذفة روسية في منطقة ايركوتسك في سيبيريا الروسية ما أدى إلى مقتل أحد طياريها وفق ما قال الحاكم المحلي إيغور كوبزيف.

ووقع الحادث مساء الخميس خلال رحلة تدريبية عندما تحطمت طائرة من طراز “تو-22ام2” في منطقة قاحلة قرب بلدة من دون التسبب بأضرار على الأرض، بحسب ما ذكرت السلطات الروسية.

وكتب كوبزيف عبر تلغرام نقلا عن “القيادة العسكرية في وزارة الدفاع”، أن عمليات البحث والإنقاذ “في مكان الحادث استمرت طوال الليل. للأسف تعذر إنقاذ أحد الطيارَين”.

وأكد “هذه خسارة كبيرة” مقدما “أحر التعازي” إلى عائلة الطيار.

وقال كوبزيف إن الطيارين الثلاثة الآخرين في طاقم القاذفة نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح.

وأوضح أن الحادث ناجم عن “خلل فني” بحسب معلومات “أولية”.

(أ ف ب)