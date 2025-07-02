تحطم مروحية عسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في مقديشو- (فيديو)

مقديشو: تحطمت مروحية عسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، الأربعاء، وذلك خلال هبوطها في مطار آدم عبد الله الدولي في العاصمة مقديشو.
وأفاد شهود عيان بأن أصوات انفجارات شديدة دوت في منطقة بنادر المحيطة بالمطار، أعقبها تصاعد أعمدة من النيران.
وبحسب التحريات الأولية، فإن حريقا اندلع بالمروحية العسكرية كان سببا في تحطمها. ويُعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا على متن المروحية العسكرية وهي من طراز “Mi-24”.
دخان كثيف يتصاعد.. تحطم مروحية عسكرية قرب مطار “آدم عدي” الدولي في #مقديشو#عينك_على_العالم#الصومال pic.twitter.com/xWxUWqpjQ2
— العين الإخبارية (@AlAinNews) July 2, 2025
واتخذت قوات الاتحاد الإفريقي تدابير أمنية في منطقة الحادث، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ التي بدأت عقب التحطم.
ولم يصدر حتى ساعة نشر الخبر أي بيان رسمي من الجهات المعنية بشأن سبب سقوط المروحية أو حجم الأضرار الناتجة.
(الأناضول)