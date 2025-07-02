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تحطم مروحية عسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في مقديشو- (فيديو)

منذ 26 دقيقة

دخان يتصاعد إثر تحطم المروحية قرب مطار مقديشو

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مقديشو: تحطمت مروحية عسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، الأربعاء، وذلك خلال هبوطها في مطار آدم عبد الله الدولي في العاصمة مقديشو.

وأفاد شهود عيان بأن أصوات انفجارات شديدة دوت في منطقة بنادر المحيطة بالمطار، أعقبها تصاعد أعمدة من النيران.

وبحسب التحريات الأولية، فإن حريقا اندلع بالمروحية العسكرية كان سببا في تحطمها. ويُعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا على متن المروحية العسكرية وهي من طراز “Mi-24”.

واتخذت قوات الاتحاد الإفريقي تدابير أمنية في منطقة الحادث، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ التي بدأت عقب التحطم.

ولم يصدر حتى ساعة نشر الخبر أي بيان رسمي من الجهات المعنية بشأن سبب سقوط المروحية أو حجم الأضرار الناتجة.

(الأناضول)

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