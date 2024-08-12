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تحطم مروحية على سطح فندق في أستراليا ومقتل الطيار- (فيديو)

12 - أغسطس - 2024

لقطة شاشة لتحطّمت المروحيّة على سطح فندق هيلتون في كيرنز

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سيدني: تحطّمت مروحيّة الاثنين على سطح فندق هيلتون في كيرنز بشمال أستراليا، ما أسفر عن مقتل الطيّار وتسبّب في اندلاع حريق استدعى إجراء عمليّة إخلاء جماعي، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان “حُدّد موقع الطيّار والراكب الوحيد للمروحيّة وأعلِنت وفاته”، مضيفة “فحوص الطبّ الشرعي جارية حاليا لتحديد هويّته رسميا”.

وسقطت إحدى شفرات المروحيّة في حوض السباحة الخاصّ بالفندق، وفق خدمات الطوارئ التي أفادت بأنّ شخصين أصيبا ونُقلا إلى المستشفى، فيما سقطت شفرة أخرى في الساحة أمام المبنى، حسبما قالت للصحافة مسؤولة الإنقاذ في المنطقة كيتلين دينينغ.

وأجلي مئات الأشخاص من فندق دابل تري باي هيلتون في كيرنز بعد الحادث الذي وقع ليلا حوالي الساعة 1,50 (15,50 بتوقيت غرينتش الأحد).

وتوجه محققون من مكتب سلامة النقل إلى مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد من سطح الفندق، فيما كانت صفارات الإنذار تدوي.

وقال امرأة في أحد مقاطع الفيديو “أنا أرتجف. كان هناك أناس في الداخل و(المروحية) تحطمت” فوق المبنى.

تقع كيرنز في شمال ولاية كوينزلاند، وهي وجهة سياحية شهيرة.

(أ ف ب)

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