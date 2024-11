تحطم مروحية على سطح فندق في أستراليا ومقتل الطيار- (فيديو)

سيدني: تحطّمت مروحيّة الاثنين على سطح فندق هيلتون في كيرنز بشمال أستراليا، ما أسفر عن مقتل الطيّار وتسبّب في اندلاع حريق استدعى إجراء عمليّة إخلاء جماعي، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان “حُدّد موقع الطيّار والراكب الوحيد للمروحيّة وأعلِنت وفاته”، مضيفة “فحوص الطبّ الشرعي جارية حاليا لتحديد هويّته رسميا”.

وسقطت إحدى شفرات المروحيّة في حوض السباحة الخاصّ بالفندق، وفق خدمات الطوارئ التي أفادت بأنّ شخصين أصيبا ونُقلا إلى المستشفى، فيما سقطت شفرة أخرى في الساحة أمام المبنى، حسبما قالت للصحافة مسؤولة الإنقاذ في المنطقة كيتلين دينينغ.

A helicopter crashed into the roof of the Double Tree Hotel by Hilton in Cairns, Australia, early Monday morning and burst into flames.

About 400 people were evacuated from the hotel. At least two people have been hospitalized in stable condition. 10 News First Queensland pic.twitter.com/K6Gg6Ia9QS

— MP (@Mp220Mp) August 11, 2024