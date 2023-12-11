تحطم مقاتلة “إف-16” أمريكية أثناء تدريب روتيني في كوريا الجنوبية

مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"

سيول: تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز “إف-16” الإثنين في كوريا الجنوبية خلال تدريب روتيني بعد تعرضها “لحالة طوارئ أثناء الطيران”، كما أعلن الجيش الأمريكي مؤكدا أنه تمّ إنقاذ الطيار.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إن حادث مقاتلة “إف-16 فايتينغ فالكون” وقع في وقت مبكر الاثنين فوق البحر الأصفر.

وأوضح البيان أن “الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واع وفي حالة مستقرة”، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.

ونقل البيان عن الكولونيل ماثيو سي غايتكي قائد “الجناح المقاتل الثامن” الذي تتبع له المقاتلة، قوله “نحن ممتنون لحلفائنا في جمهورية كوريا لانتشالهم الطيار وهو في حالة جيدة”.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية أنه “سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث”، موضحة أنه لن يتم كشف اسم الطيار ولن تنشر تفاصيل أخرى عن حالته.

ورفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية التعليق.

وفي أيار/ مايو، تحطمت طائرة أمريكية من طراز إف-16 أثناء تدريب روتيني في منطقة زراعية جنوب سيول. وتمكن الطيار من القفز بسلام ولم يتسبب الحادث بإصابات.

وتعد واشنطن أهم حليف أمني لسيول وتنشر نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من جارتها الشمالية النووية.

وفي اليابان المجاورة، أعلن الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي تعليق عمل أسطوله من طائرات “في-22 أوسبري” بعدما أدى تحطّم إحداها الى مقتل ثمانية من أفراد القوات الجوية الأمريكية.

(أ ف ب)