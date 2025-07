تحطم مقاتلة “إف-35” للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا- (شاهد)

واشنطن: تحطمت مقاتلة من طراز “إف-35” تابعة للبحرية الأمريكية، الأربعاء، في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن البحرية الأمريكية، الخميس، أن المقاتلة سقطت، قرب قاعدة “ليمور” الجوية البحرية في كاليفورنيا.

وأوضحت البحرية أن الطيار نجا بعد قفزه بالمظلة من الطائرة، مشيرة إلى إجراء تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وأظهرت مشاهد متداولة للحادث، ألسنة لهب ودخانا كثيفا من المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تحطمت مقاتلة من طراز “إف-35” في ولاية ألاسكا.

